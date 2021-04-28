“До свидания, “Голос”!”. Monatik вслед за Тиной Кароль попрощался с шоу “Голос країни”

В начале поста певец обратился к суперфиналисту, являвшегося его подопечным, Артему Паучеку.

“Горжусь тобой, ты – мой победитель! Верю в тебя! И знаю, что все обязательно получится! Поздравляю вас, победители 11 сезона шоу “Голос країни”, Надя Дорофеева и Сергей Лазановский”, – написал он.

Также певец поблагодарил всех людей, работающих над созданием проекта “Голос країни” и тренеров – Тину Кароь, Олега Винника, Дороыееву.

“До свидания, “Голос”!” – добавил он в финале поста.

При этом Monatik не сделал официального заявления об уходе с проекта.

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Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Контекст:Премьера 11-го сезона шоу “Голос країни” состоялась 24 января. Тренерами проекта были певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik.

Победителем стал участник команды Дорофеевой Сергей Лазановский, а второе место заняла вокалистка из команды Тины Кароль Юлия Тимочко.

После объявления победителя Тина Кароль заявила, что это был “крайний сезон” с ее участием и она намерена передать свое место тренера лидеру The Hardkiss Юлии Саниной.

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