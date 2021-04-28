 

“До свидания, “Голос”!”. Monatik вслед за Тиной Кароль попрощался с шоу “Голос країни”

28.04.2021, 9:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В начале поста певец обратился к суперфиналисту, являвшегося его подопечным, Артему Паучеку.

“Горжусь тобой, ты – мой победитель! Верю в тебя! И знаю, что все обязательно получится! Поздравляю вас, победители 11 сезона шоу “Голос країни”, Надя Дорофеева и Сергей Лазановский”, – написал он.

Также певец поблагодарил всех людей, работающих над созданием проекта “Голос країни” и тренеров – Тину Кароь, Олега Винника, Дороыееву.

“До свидания, “Голос”!” – добавил он в финале поста.

При этом Monatik не сделал официального заявления об уходе с проекта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Контекст:Премьера 11-го сезона шоу “Голос країни” состоялась 24 января. Тренерами проекта были певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik.
Победителем стал участник команды Дорофеевой Сергей Лазановский, а второе место заняла вокалистка из команды Тины Кароль Юлия Тимочко.
После объявления победителя Тина Кароль заявила, что это был “крайний сезон” с ее участием и она намерена передать свое место тренера лидеру The Hardkiss Юлии Саниной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.08 / Ученые рассказали о возможности омоложения органов от пожилых доноров

13.02 / Mitsubishi привезет в Россию обновленные Eclipse Cross и Pajero Sport

20.02 / Украино-американская ракета “Антарес” вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

28.03 / Автор вселенной “Игры престолов” Мартин продлил свое сотрудничество с HBO еще на пять лет

09.11 / Во Франции захотели заставить США воспринимать ЕС равным партнером

25.06 / Экономика: «Чтобы делать крутые IT-проекты, нужны дорогие мозги»

15.07 / Задержание губернатора от ЛДПР. Жириновский заявил, что к протестам в Хабаровске его партия отношения не имеет

14.09 / “Главная решала страны“. Фотожабы и шутки о роли внучки Фокина в его назначении в контактную группу

07.07 / Учения экипажей военно-транспортной авиации прошли в Тверской области

21.02 / ФБР и полицию США обвинили в причастности к убийству Малкольма Икса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика