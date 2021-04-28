 

Верещук: Заставить Россию сесть за стол переговоров могут только санкции и международное давление

28.04.2021, 9:40, Новости дня
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“Так как предлагал президент [Украины Владимир] Зеленский встретиться на оккупированной территории, то Путин должен сам увидеть, кого он там защищает и как его опека приводит лишь к страданиям, вынужденным переселениям, к слезам в детских глазах и к чему вообще приводят те “русские весны”, которые Путин экспортирует по всему миру”, – отметила Верещук.

Она отметила, что в первую очередь Зеленский мог бы обсудить с Путиным деоккупацию Донбасса и Крымскую платформу – то есть те вопросы, которые президент РФ отказывается обсуждать даже по телефону.

“Нам необходимо заставить посадить Путина за стол переговоров через санкции, через дипломатическое давление, объединенность мирового сообщества”, – убеждена политик.

Комментируя обострение ситуации в Азово-Черноморском бассейне, Верещук вспомнила недавний эпизод с блокировкой Россией акватории Азовского моря и Керченского пролива.

“Речь идет в частности о давлении не только на Украину, но и на наших союзников – США и Великобританию. Чутким и понятным ответом могло бы быть более активное присутствие союзных сил в регионе, однако это политика и нам нужно учитывать решения и позицию наших партнеров”, – подытожила Верещук.

Контекст:В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”.
Путин ответил главе Украинского государства через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля говорил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, заявлял он.
Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, подчеркнув, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”. Он поручил главе Офиса президента организовать переговоры. 
Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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