 

Чем нельзя красить яйца на Пасху: пищевой химик поделился советом

28.04.2021, 9:36, Разное
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Российский пищевой химик Сергей Белков рассказал об опасных и безопасных способах покраски яиц на Пасху. Эксперт отметил, что некоторые люди допускают ошибку при подготовке к празднику.

По словам Белкова, красить яйца можно только пищевыми красителями, поскольку их состав безопасен. Кроме того, при окрашивании скорлупы они не попадают на само яйцо. Однако не следует использовать обычные краски и цветные фломастеры: их компоненты непригодны для употребления в пищу и могут быть опасны, а также способны просочиться через скорлупу, передаёт РИА ФАН.



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