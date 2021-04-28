 

Новые возможности дезинформации: Ученые из США научились подделывать спутниковые снимки

28.04.2021, 9:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новые возможности для дезинформации придумали в США. Учёные университета в Вашингтоне научились подделывать спутниковые снимки.
Возможности искусственного интеллекта становятся все более масштабными, так, технология Deepfake уже сейчас создаёт множество поддельной информации. Новые разработки американских ученых позволят создавать фейки даже на основе снимков, сделанных из космоса. Таким образом, в будущем будет крайне сложно отличить настоящие карты или фотодоказательства от поддельных.

Сотрудники Вашингтонского университета применили синтез изображений для того, чтобы накладывать одни кадры на другие. Изначально ими планировалось создать действенную методику для выявления фейков. Однако в ходе реализации цель работы была изменена. Так с помощью алгоритмов искусственного интеллекта стало возможным фальсифицировать не только фотографии со спутников, но и видеозаписи.

Подобные разработки могут применяться для дезинформации в самых разных сферах жизни. Как сообщают изобретатели нового метода, результаты манипуляций с изображениями со спутников оказались очень убедительными. Умение подделывать спутниковые карты может применяться для введения в заблуждение общественность и продвижения интересов США на международном уровне. Также технология пригодится военным силам Соединённых Штатов в случае военных конфликтов, чтобы сокрыть те, или иные объекты.

Источник: www.ixbt.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / «Это иностранные агенты, давайте говорить прямо»: Лукашенко заявил, что не верит в существование оппозиции

21.11 / Мнение: Неожиданный для зоошизы пост.

01.10 / Ученые выяснили, что мешает детям научиться читать

05.11 / В Москве продлили дистанционное обучение для старшеклассников до 22 ноября

23.11 / Актер Марк Горонок вынужден был взять кредит на лечение матери после ДТП

18.04 / Мнение: Циклы

28.11 / Коронавирус может привести к потере слуха

20.04 / Трамп обратился к Байдену из-за санкций против России

15.07 / Ученые: Регулярные занятия сексом вдвое снижают риск ранней смерти

24.12 / Китайский и российский дипломаты в ООН иронично попрощались с покидающим СБ ООН постпредом ФРГ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика