Новые возможности дезинформации: Ученые из США научились подделывать спутниковые снимки

Новые возможности для дезинформации придумали в США. Учёные университета в Вашингтоне научились подделывать спутниковые снимки.

Возможности искусственного интеллекта становятся все более масштабными, так, технология Deepfake уже сейчас создаёт множество поддельной информации. Новые разработки американских ученых позволят создавать фейки даже на основе снимков, сделанных из космоса. Таким образом, в будущем будет крайне сложно отличить настоящие карты или фотодоказательства от поддельных.

Сотрудники Вашингтонского университета применили синтез изображений для того, чтобы накладывать одни кадры на другие. Изначально ими планировалось создать действенную методику для выявления фейков. Однако в ходе реализации цель работы была изменена. Так с помощью алгоритмов искусственного интеллекта стало возможным фальсифицировать не только фотографии со спутников, но и видеозаписи.

Подобные разработки могут применяться для дезинформации в самых разных сферах жизни. Как сообщают изобретатели нового метода, результаты манипуляций с изображениями со спутников оказались очень убедительными. Умение подделывать спутниковые карты может применяться для введения в заблуждение общественность и продвижения интересов США на международном уровне. Также технология пригодится военным силам Соединённых Штатов в случае военных конфликтов, чтобы сокрыть те, или иные объекты.

Источник: www.ixbt.com