 

Звезду шоу «Холостяк» Кристину Романову хотят облить серной кислотой

28.04.2021, 9:30, Разное
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Звезду романтического шоу «Холостяк» Кристину Романову бывший парень хочет облить кислотой. Модель рассказала, что экс-возлюбленный является самым настоящим абьюзером.
Новый сезон «Холостяка», где рэпер Тимати выбирает себе избранницу, обещает стать самым скандальным за всю историю проекта. Практически все фанаты артиста уверены в его финальном выборе. Кроме того, сами участницы делятся провокационными историями. На этот раз о своей жизни пояснила модель Кристина Романова, обнаженные фото которой недавно оказались в Сети.

Романова заявила, что не имеет никакого отношения к эскорту. Пикантные кадры появились на просторах интернета, благодаря усилиям ее бывшего возлюбленного-иностранца. Отношения с ним у модели закончились еще пять лет назад. Парень не смог достойно принять уход возлюбленной, поэтому начал устраивать травлю.

Кристина Романова в полной мере испытала моральное и физическое насилие. Ей приходилось совершать поступки, которые она не хотела делать. Все ее многочисленные попытки уйти сопровождались шантажом со стороны избранника, а также избиением. Когда Романова сбежала от мужчины в сопровождении итальянской полиции, в ее сторону начались сыпаться оскорбления. Экс-избранник заявил, что будет портить жизнь девушки до конца жизни. Недавно он заявил, что модели не нужно выходить на улицу, поскольку в любой момент ее могут облить серной кислотой. В то же время в некоторых сообщениях житель признался, что имеет проблемы с психикой.

Источник: www.wday.ru



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