 

Репродуктолог Смирнова развеяла миф о последствиях ЭКО Жанны Фриске

28.04.2021, 9:30, Разное
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Врач-репродуктолог Анастасия Смирнова развеяла миф о том, что ЭКО спровоцировало болезнь Жанны Фриске. В рамках YouTube-шоу МамBook специалист рассказала, что информация о последствиях данной процедуры является очень искаженной.
Жанна Фриске стала мамой в 2013 году. Тогда она подарила своему гражданскому супругу Дмитрию Шепелеву сына Платона. Вскоре после родов певица начала жаловаться на резкое ухудшение самочувствие. Результаты проведенного обследования показали, что у нее развилась глиобластома – злокачественная опухоль в головном мозге. Когда эта информация стала распространяться, многие подумали, что новообразование спровоцировала процедура ЭКО.

Во время планирования беременности Жанна Фриске якобы проходила мощную гормональную терапию. В результате в организме произошел сбой, а опухоль начала активно расти в период вынашивания малыша. Экс-солистка группы «Блестящие» боролась с болезнью два года, но в июне в 2015 года скончалась.

По словам Анастасии Смирновой, недавно у нее состоялся прямой эфир с онкологом, поскольку она устала от вопросов пациенток по поводу негативных последствий ЭКО. Статистика говорит о том, что пять гормональных стимуляций в течении жизни никак не увеличивают риск развития рака.

Источник: www.youtube.com



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