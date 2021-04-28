 

В пожаре в хостеле в центре Риги погибли восемь человек

28.04.2021, 9:28, Новости дня
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Сильный пожар возник утром в расположенном в центре Риги хостеле, в результате возгорания восемь человек погибли, еще девять пострадали, сообщила государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) Латвии.

По имеющейся в данный момент информации службы, в горящем здании были найдены восемь погибших. «Службе неотложной медицинской помощи были переданы девять пострадавших, а 20 человек были эвакуированы. Продолжаются работы по тушению – работают 53 пожарных», – передает ТАСС сообщение ГПСС.

Согласно данным службы, вызов в хостел поступил незадолго до 5.00 (совпадает с мск). На верхнем этаже шестиэтажного дома горели квартира и крыша. Как информирует местное агентство ЛЕТА, работы по тушению пожара, площадь которого составляет около 140 кв. метров, в настоящее время продолжаются – огонь еще не локализован, и зона горения может измениться. В здании горит коридор на последнем этаже и прилегающие к нему жилые помещения, пламя также охватило конструкции крыш и теплоизоляционные материалы.

Как указала представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша, на место происшествия были направлены четыре бригады медиков. Шесть пострадавших в результате пожара были госпитализированы в тяжелом состоянии. Часть из них получила ожоги, другие отравились продуктами горения. Еще два человека получили медицинскую помощь на месте происшествия и в госпитализации не нуждались.

Как сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис, большинство пострадавших в результате пожара являются иностранцами. «Согласно полученной информации, здание находится в государственной собственности, пожар произошел в помещении хостела, где большинство – иностранцы. На место происшествия вызван автобус Рижской думы, эвакуированы 20 человек», – сообщил он.

Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по факту пожара в хостеле.

Напомним, в июне 2013 года мощный пожар вспыхнул в Рижском замке, где располагается официальная резиденция президента Латвии. Огонь бушевал на площади 3,2 тыс. кв. метров, обрушилась крыша здания. На работу президента пожар не повлиял – в замке проводилась реконструкция, и администрация еще раньше была перемещена в другое место. Но серьезно пострадали несколько расположенных в замке музеев.



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