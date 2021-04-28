 

Десятиминутные занятия йогой снижают тревожность у учащихся младших классов

28.04.2021, 9:26, Разное
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Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) — это психическое расстройство, которое характеризуется хроническим ощущением тревоги и беспокойства без объективных причин. Не менее 4% людей во всем мире страдают от ГТР, причем у женщин это заболевание встречается в два раза чаще, чем у мужчин. Авторы исследования, опубликованного в Journal of Pediatric Health Care, упомянули, что тревожность становится более распространенной среди детей и может негативно сказаться на их социализации и академической успеваемости.

Ученые поставили перед собой цель проанализировать эффективность занятий йогой для снижения тревоги среди детей 8-10 лет. Перед началом исследования и после его окончания с участниками проводилось анкетирование для оценки эмоциональных расстройств, связанных с тревожностью.

В ходе исследования учащиеся третьих и четвертых классов пять в течение учебной недели выполняли несложные упражнения в течение 10 минут. Спустя восемь недель ученые сравнили первичные и финальные показатели и обнаружили, что у всех участников значительно снизились показатели тревожности. Авторы исследования сделали выводы, что йога может быть простым и эффективным инструментом для улучшения эмоционального состояния детей.

Ранее группа американских исследователей сравнила эффективность нескольких методов снижения тревожности: когнитивно-поведенческой терапии, курса управления стрессом и кундалини-йоги — практики, которая сочетает физические упражнения с медитацией и пением мантр. В рандомизированном исследовании приняли участие 226 мужчин и женщин с ГТР, которые были разделены на три группы. В течение 12 недель одна группа получала КПТ, вторая — занималась кундалини-йогой, а третья проходила курс обучения по управлению стрессом. По окончанию эксперимента ученые обнаружили, что КПТ и йога более эффективны, чем управление стрессом. При этом КПТ продемонстрировала наибольшую эффективность — в этой группе улучшение симптомов наблюдалось у 71% участников по сравнению с 54%, занимавшихся йогой. Среди добровольцев, учившихся управлять стрессом, положительная динамика была отмечена лишь у 33%.



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