В Мьянме повстанцы атаковали пост военных на границе с Таиландом

Каренский национальный союз (КНС) сообщил о захвате армейского лагеря на западном берегу реки Салуин. Позже военные Мьянмы нанесли удары по повстанцам с воздуха, отметило агентство. Жители села на тайской стороне реки перед рассветом слышали звуки стрельбы.

Тайские военные не сообщили количество пострадавших, 450 жителей тайских деревень переместили от границы в безопасное место.

По информации Reuters, карены и другие этнические меньшинства в приграничных регионах Мьянмы поддерживали протестующих против власти военной хунты и выступающих за демократию.

Боевые действия 27 апреля разгорелись на севере и западе Мьянмы, где за последние несколько дней в ходе столкновений в штате Чин были убиты 16 солдат правительственных войск, сообщил местный новостной сайт Irrawaddy.

Боевые действия произошли после того, как военная хунта пообещала рассмотреть предложение Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о прекращении беспорядков в Мьянме, но при условии восстановлении стабильности. Лидеры АСЕАН заявили после встречи с главой хунты, что достигли консенсуса по прекращению насилия и налаживанию диалога между воюющими сторонами в Мьянме, написало Reuters.

Контекст:Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

Правоохранители жестко разгоняют митингующих. По данным ООН, 13 марта были убиты 18 человек, а 14-го – 38, среди жертв есть женщины и дети. До этого самым кровавым днем протестов в ООН называли 3 марта – тогда во время разгона пикетчиков силовики застрелили не менее 23 человек и ранили около 100. В том числе были убиты не менее пяти детей.

10 марта стало известно, что минфин США ввел санкции против двух взрослых детей военного лидера Мьянмы генерала Мина Ауна Хлайна. Санкции введены против Ауна Пьяе Соне и Кхина Тири Тета Мона, а также шести компаний, которые им принадлежат. Европейский союз также ввел санкции в отношении 11 человек, имеющих отношение к военному перевороту и репрессиям против безоружных протестующих в Мьянме.

27 марта в Мьянме прошли самые жесткие разгоны протестов, во время которых силовики застрелили минимум 114 человек, среди них – 13-летняя девочка, сообщало агентство Myanmar Now. Агентство AFP, ссылаясь на данные мониторинговой группы, писало, что погибших было около 90.

Всего по состоянию на 27 апреля в Мьянме были убиты 755 участников протестов против военного переворота, свидетельствует мониторинг Ассоциации по помощи политическим заключенным Мьянмы. Более 3,4 тыс. человек находятся в тюрьме.

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