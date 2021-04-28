В России могут взлететь цены на крупы

В частности, ожидается подорожание круп. О тревожной тенденции рассказали ряд поставщиков и торговых сетей. Минпромторг попросил продавцов дать детальную информацию об изменениях цен на социально значимые продукты.

В магазине “Верный” поведали, что в конце зимы поставщики предупредили о росте закупочной стоимости на крупы на 7,5–15% с весны. В свою очередь коммерческий директор гастрономов “Красный Яр” Вадим Журов подтвердил, что крупы, вероятно, будут дорожать.

В компанию “Командор” тоже поступали инициативы о поднятии стоимости на гречку (на 10–15%), пшено и овсяные хлопья. Эксперты назвали причины роста цен на данные продукты. Так, овсяная крупа может подорожать из-за неурожая, гречка — из-за дефицита. Кроме того, дорожает и упаковка.

Напомним, недавно выяснилось, что за прошедший год в нашей стране более чем вдвое возросло количество нарушений,

касающихся формирования цен на продукты. По информации Минсельхоза, в текущем году наших соотечественников ждет умеренное

подорожание товаров питания.