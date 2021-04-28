 

Белорусская милиция обучит служебных собак выявлять граждан, пользующихся антиперспирантами Nivea

28.04.2021, 8:38, Разное
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Пресс-служба кинологического центра МВД Белоруссии сообщила в своём официальном Telegram-канале о готовности служебных собак реагировать на запрещённую продукцию.

Уже 1 мая более 100 патрулей кинологов с четвероногими напарниками выйдут на улицы для поиска использующих Nivea белорусов.

Немецкие овчарки будут обучены распознавать запахи антиперспирантов Nivea. В случае реакции собаки кинолог совместно с ОМОН проведёт задержание подозреваемого в использовании косметики запрещённого бренда, а в его доме будет проведён обыск. Если наличие продукции деструктивной марки подтвердится, в отношении задержанного начнётся уголовный процесс.

– Мы каждого майданутого, кто пренебрегает указами президента и пользуется фашистской косметикой, найдём. Таких тварей мы калёным железом выжигать будем. Мы все помним, что эта Nivea делала косметику для солдатов Вермахта. И какая сволочь посмеет в 76-летнюю годовщину победу использовать это? Всех накажем, — заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

– Патриот возьмёт нашу родную Белиту Витэкс, а не эту дрянь, — добавил глава государства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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