Названы запретные занятия при высоком давлении

Врачи рассказали о запретных занятиях для человека, у которого повышено давление. Как правило, весной у людей обостряются многие заболевания, в том числе наблюдается гипертония.

Артериальная гипертония способна спровоцировать различные осложнения: сосудистую деменцию, инсульт, сердечную или же почечную недостаточность. Вокруг данного заболевания существуют различные мифы, поэтому некоторые люди несерьезно относятся к нему. Чем выше давление, тем тяжелее сердцу закачивать кровь. Средние показатели на тонометре зависят от возраста человека. Для людей старше 50 лет нормой является давление 135/84. Если показатели держатся на уровне 140/90, то необходимо обратиться к врачу.

Нельзя ждать, когда состояние обострится, поскольку несвоевременная диагностика приводит к целому ряду проблем. Начинать мерять давление стоит с 25 лет. Еще одна распространенная ошибка – отказ от принятия лекарств при нормализации показателей. Гипертония, появившись однажды, остается с человеком на всю жизнь. В связи с этим не стоит самовольно прекращать пить назначенные врачом препараты.

При гипертонии не нужно отказываться от активного образа жизни. При данной болезни показаны мягкие нагрузки: быстрая ходьба, езда на велосипеде, плавание. Если постоянно наблюдается повышенное давление, нужно периодически его мерять, отказаться от курения и употребления алкоголя, пересмотреть рацион питания, начать принимать витамины.

Важно отказаться от кофе, жирной пищи, снизить количество соли. В рационе гипертоника должны присутствовать бананы, помидоры, изюм, красный перец, морская капуста. Необходимо соблюдать режим сна и отдыха, стараться избегать стрессовых ситуаций.

Источник: www.passion.ru