Тяжелое течение коронавируса связали с недостатком двух веществ в организме

Тяжелое протекание коронавируса у пациента может иметь взаимосвязь с недостатком двух ключевых веществ в организме. Как считает врач–диетолог Маргарита Макуха, речь идет о нехватке железа и В12.

При отсутствии данных элементов в необходимом количестве развивается анемия. При данном состоянии в организм поступает недостаточное количество кислорода, в результате снижается способность борьбы с коронавирусом. На работе иммунитета негативно отражается и дефицит витамина D, это не лучшим образом влияет на течение инфекционной болезни.

COVID-19 тяжелее переносят люди с диабетом, проблемами с почками, сердечно-сосудистыми заболеваниями, лишними килограммами. На фоне данных патологий организм является ослабленным, поэтому защитные функции работают хуже.

Маргарита Макуха предупредила о том, что не стоит принимать те или иные витаминные комплексы без назначения специалиста.

Источник: lenta.ru