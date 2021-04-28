 

Мать Валерии в свой день рождения познакомилась с правнучкой

28.04.2021, 8:36, Разное
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Мать певицы Валерии в свой день рождения впервые познакомилась с правнучкой Селин. Внук Арсений приехал поздравить бабушку с 83-летием вместе со своей семьей.
Галина Николаевна старается максимально соблюдать изоляцию, чтобы не заболеть коронавирусом. Она редко покидает пределы своего дома. Недавно маме Валерии сделали прививку, пока антитела не появились, поэтому Галина Николаевна ждет второй этап вакцинации. Семья решила устроить для именинницы подарок – организовать для нее праздник в узком кругу, соблюдая все меры предосторожности.

1 января нынешнего года в звездной семье произошло пополнение: у сына певицы Валерии Арсения родилась дочь Селин. На 83-летие своей мамы артистка решила познакомить ее со своей внучкой. Первая встреча малышки и прабабушки прошла очень трогательно. По словам Валерии, это был самый лучший подарок для Галины Николаевны.

Мать артистки сразу же заявила, что маленькая Селин похожа на ее дочь. Галина Николаевна сразу же пошутила, спросив у девочки, нормально ли она накрасила губы. В комментариях к публикации пользователи отметили, что мать певицы в свои 83 года прекрасно выглядит. Они пожелали ей долгих лет жизни.



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