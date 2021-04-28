Украина пожаловалась на готовность РФ защищать Крым

Украине будет сложнее «вернуть Крым», учитывая то, что РФ закрыла доступ в три района Черного моря, сообщил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По мнению Жданова, закрытие трех районов Черного моря говорит о том, что РФ готовит войска для обороны Крыма, в связи с чем для Киева возрастает военная угроза, передает «Главред».

«И для нас это проблематично, так как чем сильнее оборона Крыма, тем сложнее нам будет его возвращать», – сказал бывший военный.

По мнению эксперта, в закрытых областях РФ видит наибольшую угрозу высадки десанта со стороны Украины, в связи с чем старается себя максимально обезопасить.

«Беспрецедентность сроков может говорить о том, что они рассчитывают за это время подготовить береговую оборону для того, чтобы чувствовать себя более уверенно», – резюмировал Жданов.

Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, с 24 апреля по 31 октября, «приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря.

Протест по поводу закрытия части акватории Черного моря сообщил МИД Украины. Во вторник Госдепартамент США выразил обеспокоенность намерением РФ блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов. При этом замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что РФ действует в соответствии с международной практикой.