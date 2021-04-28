 

Главврач скорой Москвы рассказал о помощи иностранцам

28.04.2021, 8:34, Новости дня
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Скорая оказывает помощь всем в Москве, независимо от прописки и наличия полиса ОМС, сообщил главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.

Плавунов заявил, что «для нас место регистрации пациента роли не играет, мы никогда не выясняем, где он живет, откуда он приехал», о необходимости оказать помощь говорит уже сам факт обращения, передает РИА «Новости».

«По всем нормативным документам скорая помощь оказывается бесплатно на территории всей страны, поэтому место проживания человека нас абсолютно не волнует. Равно как и наличие страхового полиса», – добавил он.

Главврач уточнил, что иностранцам и лицам без гражданства также оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Так, например, в каждой смене «есть как минимум два англоговорящих диспетчера или врача, которые могут подключиться при необходимости обращения англоговорящего человека».

«На период чемпионата мира по футболу у нас был интернациональный диспетчерский пост, привлекали переводчиков с китайского, испанского. Когда мы только начинали работать с эпидемией, в марте-апреле прошлого года, когда был риск от граждан Китая заразиться, привлекали еще и китайских переводчиков для общения. Сейчас в этом необходимости нет», – отметил Плавунов.

Он также указал, что «заниматься самолечением не стоит», однако «знать определенные принципы оказания первой помощи необходимо». На скорой помощи работает врачебно-консультативный пост, состоящий из 16 врачей, занимающихся взрослыми, и восемь врачей, работающих с детьми. Население может обратиться к ним за консультацией – например, как принять препарат, нужно ли пойти к лечащему врачу и поменять схему лечения и так далее.

Плавунов коснулся и вопроса коронавируса, отметив, что даже с нормальной сатурацией компьютерная томография (КТ) может показать 40-50% поражения легких.



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