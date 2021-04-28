 

Минсельхоз прокомментировал сообщения о возможном подорожании круп

28.04.2021, 8:34, Новости дня
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Объемы производства круп в РФ достаточны для удовлетворения спроса производителей и потребителей, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

«В настоящий момент министерство разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу», – информирует ведомство. В то же время Минсельхоз подчеркивает, что текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп.

Так, РФ в 2020 году получила рекордный урожай риса (по данным Росстата – 1,142 млн тонн, рост на 3,9% относительно уровня 2019 года), второй в новейшей истории страны урожай пшеницы (85,9 млн тонн, плюс 15,4%). Валовый сбор гречихи, по данным статистического ведомства, составил 892 тыс. тонн (плюс 13,6% к уровню 2019 года), передает РИА «Новости».

«В целях дальнейшего повышения уровня самообеспеченности внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на крупы Минсельхоз РФ планирует расширение посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году. Это позволит нарастить объемы производства и сформировать значительную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности», – добавляется в сообщении Минсельхоза.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ряда торговых сетей и поставщиков сообщила о вероятном подорожании круп на фоне неурожая, нехватка сырья на заводах, повышение стоимости упаковки и логистики. 



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