Украина почти вдвое сократила количество своих дипломатов на территории РФ с начала войны – МИД

“37 сотрудников во всех украинских дипломатических учреждениях на территории России. В 2013 году только в нашем посольстве в Российской Федерации в Москве работало около 60 человек. Возможно, даже и больше. После начала вооруженной агрессии России произошло сокращение количества дипломатов в РФ почти вдвое”, – сказал он.

Баньков уточнил, что сейчас на территории Украины работает 69 российских дипломатов.

По его словам, пока нет необходимости эвакуировать украинских дипломатов из РФ.

“Но мы прибегли к таким мерам безопасности, как сокращение персонала, в начале вооруженного конфликта рекомендовали вывезти их семьи, и это было сделано. Также существуют определенные ограничения для мест проживания”, – отметил госсекретарь МИД.

Контекст:16 апреля в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка якобы при получении “закрытой информации из базы данных правоохранительных органов и ФСБ России”, позже его отпустили.

17 апреля в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило “в связи с противоправной деятельностью консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге”. Ему объявили о “нежелательности пребывания” консула на территории России. Сосонюку рекомендовали уехать из РФ в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

В МИД Украины назвали инцидент грубой провокацией со стороны РФ. В связи с происходящим в ведомстве сообщили, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины.

20 апреля МИД России опубликовал заявление, в котором назвал высылку советника российского посольства из Киева “очередным недружественным шагом украинской стороны”. В ведомстве подчеркнули, что не могут рассматривать высылку российского дипломата из Украины “в качестве симметричной меры и оставляют за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве”.

21 апреля МИД Украины проинформировал, что Сосонюк уехал из РФ.

26 апреля МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника украинского посольства в Москве. Ему рекомендовали покинуть Россию до конца дня 30 апреля.

Украина в ответ заявила о выдворении российского консула в Одессе. Он тоже должен уехать до конца дня 30 апреля.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

В 2014 году Украина и Россия отозвали своих послов и понизили уровень диппредставительств до временного поверенного. Российскую дипмиссию сейчас возглавляет Александр Лукашик.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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