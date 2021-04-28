 

Названы симптомы для вызова скорой помощи

28.04.2021, 7:42, Разное
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Врач Николай Плавунов рассказал, при наличии каких симптомов необходимо вызывать скорую помощь. Он призвал не заниматься самолечением, если возникли проблемы со здоровьем.
Внимание важно обратить на выраженные боли в животе, дискомфорт в области грудной клетки. К врачу необходимо обратиться, если появилась внезапная потливость, закружилась голова, перекосился уголок рта, наблюдается неразборчивая речь.

Когда пациент чувствует, что то или иное возникшее состояние для него нехарактерно, то нужно в обязательном порядке вызывать скорую помощь. Если кто-то из родственников заметил, что человеку плохо, необходимо своевременно среагировать на жалобы. Важно оказать первую помощь и дождаться приезда врачей.

Источник: ria.ru



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