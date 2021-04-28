Названы симптомы для вызова скорой помощи

Врач Николай Плавунов рассказал, при наличии каких симптомов необходимо вызывать скорую помощь. Он призвал не заниматься самолечением, если возникли проблемы со здоровьем.

Внимание важно обратить на выраженные боли в животе, дискомфорт в области грудной клетки. К врачу необходимо обратиться, если появилась внезапная потливость, закружилась голова, перекосился уголок рта, наблюдается неразборчивая речь.

Когда пациент чувствует, что то или иное возникшее состояние для него нехарактерно, то нужно в обязательном порядке вызывать скорую помощь. Если кто-то из родственников заметил, что человеку плохо, необходимо своевременно среагировать на жалобы. Важно оказать первую помощь и дождаться приезда врачей.

Источник: ria.ru