 

Ученые разработали мгновенно убивающую коронавирус систему

28.04.2021, 7:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли разработать экспериментальную систему, мгновенно воздействующую на частицы коронавируса нового типа с одновременным влиянием на них высокой температуры. По словам исследователей, нейтрализация опасного патогена в агрегате осуществляется менее, чем за секунду.
Ученые, представляющие Техасский университет A&M, отмечают, что ранее проведенные исследования их мировых коллег также предполагали уничтожение коронавируса посредством высокой температуры, однако в прежних экспериментах время воздействия колебалось от одной минуты до 20 секунд, что обусловливало определенные технологические трудности вкупе с дороговизной. Недавно к исследователям обратились представители одной из корпораций, попросившие сотрудников университета разработать методику, позволяющую уничтожить вирус за максимально короткое время. В итоге специалисты создали установку, основным звеном которой является секция трубки, выполненная из нержавеющей стали, которую необходимо нагреть при нахождении в ней раствора с коронавирусом, а затем резко остудить. Как объяснили ученые, при нагревании субстанции с SARS-CoV-2 за полусекундный интервал до температуры в 72 градуса по Цельсию количество вируса в растворе снижается в 100 тысяч раз, что является вполне достаточным показателем для нейтрализации патогена и предотвращения его распространения дальше.

На ближайшую перспективу эксперты анонсировали создание микрожидкостного тестового чипа, позволяющего им обрабатывать самые различные вирусы в течение еще более короткого промежутка времени. По их словам, методика посекундной термической обработки может быть эффективно внедрена в рамках существующих систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Материалы исследования были опубликованы на ресурсе today.tamu.edu.

Источник: www.interfax-russia.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.02 / Мнение: Лидерство по промышленности в бСССР, постиндустриальный Китай и кризис в КНДР

09.03 / Мнение: После Февральского переворота не было дороги назад

17.11 / Мнение: Айфон – плохая религия

06.04 / «Присоединяться к России? Не для того мы воевали с грузинами»

14.03 / Медики составили список продуктов, запрещенных при болях в желудке

26.06 / Триумф выбора

06.08 / Мнение: Российский серийный электромобиль, падение потребления мяса и пост-мясо в «Перекрёстке»

05.12 / Мнение: Зима уже здесь!

02.07 / Скандалы: Выделенный государством «Крокус-экспо» 1 миллиард не дошел до Эмина

11.12 / «Она была неуравновешенным человеком»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика