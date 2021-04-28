Ученые разработали мгновенно убивающую коронавирус систему

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли разработать экспериментальную систему, мгновенно воздействующую на частицы коронавируса нового типа с одновременным влиянием на них высокой температуры. По словам исследователей, нейтрализация опасного патогена в агрегате осуществляется менее, чем за секунду.

Ученые, представляющие Техасский университет A&M, отмечают, что ранее проведенные исследования их мировых коллег также предполагали уничтожение коронавируса посредством высокой температуры, однако в прежних экспериментах время воздействия колебалось от одной минуты до 20 секунд, что обусловливало определенные технологические трудности вкупе с дороговизной. Недавно к исследователям обратились представители одной из корпораций, попросившие сотрудников университета разработать методику, позволяющую уничтожить вирус за максимально короткое время. В итоге специалисты создали установку, основным звеном которой является секция трубки, выполненная из нержавеющей стали, которую необходимо нагреть при нахождении в ней раствора с коронавирусом, а затем резко остудить. Как объяснили ученые, при нагревании субстанции с SARS-CoV-2 за полусекундный интервал до температуры в 72 градуса по Цельсию количество вируса в растворе снижается в 100 тысяч раз, что является вполне достаточным показателем для нейтрализации патогена и предотвращения его распространения дальше.

На ближайшую перспективу эксперты анонсировали создание микрожидкостного тестового чипа, позволяющего им обрабатывать самые различные вирусы в течение еще более короткого промежутка времени. По их словам, методика посекундной термической обработки может быть эффективно внедрена в рамках существующих систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Материалы исследования были опубликованы на ресурсе today.tamu.edu.

Источник: www.interfax-russia.ru