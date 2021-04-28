 

«Дух Линкольна» напугал Псаки

28.04.2021, 7:40, Новости дня
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прервала свое выступление из-за скрипа, который в шутку списала на призрак 16-го президента США Авраама Линкольна.

Громкий звук раздался во время традиционного брифинга Псаки для журналистов. На опубликованных в Сети кадрах заметно, что сначала пресс-секретарь Белого дома испугалась. «Не бойтесь. Не исключено, что это бродит дух Линкольна», – передает РИА «Новости» слова Псаки, продолжившей свое выступление.

"Lincoln's ghost?"

Odd sound disrupts White House press sec. Jen Psaki's briefing with reporters. https://t.co/by7Gfo1iqn pic.twitter.com/p2F0kMRAr9

— ABC News Politics (@ABCPolitics) April 27, 2021

Напомним, в феврале Псаки не смогла выговорить название Министерства здравоохранения и социальных служб США (Health and Human Services, HHS).



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