Рубль стабилен к доллару и вырос к евро

Рубль утром стабилен к доллару и немного укрепляется к евро на фоне незначительно дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7.09 мск повышался на 1 копейку – до 74,9 рубля, курс евро снижался на 14 копеек – до 90,43 рубля, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти марки Brent с утра снижается в пределах 0,1% – до 65,8 доллара за баррель.