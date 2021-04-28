 

США решили создать новый истребитель за 18 млрд долларов

28.04.2021, 7:40, Новости дня
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Пентагон планирует выделить почти 18 млрд долларов на разработку, производство и обслуживание нового истребителя для перехвата ракет из КНДР или Ирана, сообщило агентство Bloomberg.

В конкурсе примут участие две компании: Lockheed Martin Corp. и Northrop Grumman Corp. На этапе разработки компаниям будет направлено 13,1 млрд долларов, передает ТАСС. После «критического обзора проекта» будет определен победитель данного этапа, который завершится, вероятно, к 2026 году. По окончании этапа разработки должно будет начаться строительство 31 истребителя-перехватчика, 10 из которых будут использоваться для испытаний.

Стоимость этапа производства оценивается в 2,3 млрд долларов. Кроме того, на долгосрочные дополнительные расходы будет направлено еще 2,3 млрд. В агентстве по противоракетной обороне США заявили, что планируют продемонстрировать истребитель-перехватчик нового поколения «не позднее 2028 года».

Как подчеркивает агентство, истребители предназначены для уничтожения крылатых ракет, летящих со стороны враждебных государств, таких как КНДР или Иран. Их намерены разместить на Аляске. Стоимость каждого истребителя оценивается в примерно 498 млн долларов. Агентство отметило, что данный проект станет первым крупным оборонным заказом администрации президента Джо Байдена.

Напомним, военно-воздушные силы США смирились с провалом при создании F-35, которым в течение целого десятилетия пытались заменить главный американский истребитель F-16.

Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем.

В январе 2018 года Пентагон подготовил доклад, в котором говорится, что усилия, направленные на повышение надежности самолетов F-35 застопорились из-за многочисленных проблем. В докладе говорилось, что лишь 50% самолетов готовы к бою, причем это число не удается повысить с октября 2014 года. Улучшения программного обеспечения выпускались 31 раз, что не помогло исправить ключевые недостатки, которых насчитывается порядка 1 тыс.



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