Житель Польши рассказал как дважды встретил инопланетян на озере

Довольно странным опытом и соответствующими рассуждениями на днях поделился неназванный житель Варшавы, Польша. Шесть лет назад с ним случилось нечто очень необычное, что полностью изменило его взгляд на мир.

Пользователь сайта Reddit из Польши рассказал историю, которая случилась с ним шесть лет назад. Тогда он дважды, с перерывом в две недели, видел пришельцев на разных польских озерах, когда отдыхал там с друзьями.

Первая встреча произошла, когда автор вместе с группой друзей снял небольшой домик в поселке Дановски на берегу озера Близно, чтобы отметить там День Рождения одного из друзей.

"В первый день ничего необычного не произошло, а на следующее утро мы проснулись и решили покататься на лодках. Нас было шесть человек, по двое на каяк.

В какой-то момент мы заехали в одну область озера, где наш каяк просто застыл и мы никак не могли сдвинуться с места, как не пытались, мы гребли, но ничего не помогало, словно какая-то сила не позволяла нам двигаться.

Примерно через пять минут мы оставили все попытки. Через некоторое время это прошло, и мы могли плыть дальше, но мы так испугались, что вернулись на берег.

Через два часа погода изменилась, пошел сильный дождь и я увидел на поверхности озера, на том месте, где мы "застряли", огромный геометрический узор, созданный из воды. Он держался там около часа, а потом исчез. (Несколько лет спустя я обнаружил, что существуют устройства, которые генерируют очень очень высокие частоты и это может влиять на форму воды).

Вечером мы сидели, отдыхали и жарили мясо на гриле. Примерно с 22:00 до 3 часов ночи мы с другом сидели и разговаривали, смотря на поверхность озера. Около 3 часов ночи три белых сияющих фигуры, похожие на Серых пришельцев (пульсирующие ярким светодиодным светом!) вышли из-под воды – мы наблюдали это явление около 30 минут – мы были в ужасе.

Мы хотели записать это на видео, но наши телефоны не работали, хотя заряжались регулярно. Я попытался установить с ними что-то вроде телепатического контакта – сначала отправил им положительные мысли, но реакции не было.

Когда я начал посылать им негативные мысли, свечение их тело начало тускнеть, и они начали плавно приближаться к нам (как будто они парили над водой). Через некоторое время мы увидели, что они спрятались за деревьями, и внезапно их свечение пропало.

Интересен тот факт, что кроме меня, моего лучшего друга и именинника – еще один наш друг видел то же, что и мы, но он сказал, что перепугался, не мог смотреть на них и… ушел спать.

Позже люди пытались объяснить нам, говоря, что вероятно мы видели рыбацкие лодки – но это полное невежество – мы видели 3 прозрачных белых и пульсирующих светодиодным светом существ, похожих на людей, ростом около 1,60 см, с длинными руками и тонкими телами бело-серого цвета.

Когда они спрятались за деревьями примерно в 80 метрах от нас, внезапно большой пурпурно-красный свет (круглой формы, около нескольких метров в диаметре) выстрелил в небо в том месте, где они находились – это длилось несколько секунд. Воцарилась оглушительная тишина, и тут мы услышали, как будто нечто движется с большой скоростью и дерево сломалось, а через несколько секунд звук стал таким же, но гораздо ближе.

Спустя несколько мгновений из ниоткуда перед нами появилась белая кошка, смотрящая нам прямо в глаза, и через мгновение еще одна белая кошка вышла из берега – она ​​просто стояла и смотрела на нас прямо в глаза.

Было уже около 4 часов ночи и вдруг ситуация резко изменилась. Один из наших друзей, который был довольно пьяным, начал вести себя агрессивно по отношению к другому члену нашей группы и потом между ними произошла ссора, из-за которой хозяин нашего домика проснулся и велел нам всем убираться отсюда.

Около 5 часов утра мы заказали такси и вернулись в город. Больше с нами ничего странного не происходило.

Другая история произошла двумя неделями позже на дне рождения другого друга в Гиби, также Польша, на озере Гиерет. Мы приехали на место около 19:00 к коттеджу, расположенному на берегу этого озера. Около 21:00 мы стояли на пирсе группой примерно из 10 человек, и внезапно рядом с нами появился большой белый шар, размером в несколько метров, сияющий мощным белым светодиодным светом.

Он не издавал ни звука, просто парил над водой в двух метрах от нас. Когда я заметил это и позвал людей – "Посмотрите, что это, черт возьми ?!" – кто-то ответил "Может быть, это полицейский катер", но я ответил: "Что еще за катер, это белый мяч, который парит над водой". После чего шар внезапно погас и исчез.

Все в страхе разбежались, кроме меня и одного моего друга. Мой друг поднял руки вверх и сказал, что хочет уехать отсюда. Я сказал, что он дебил и потом увел его в дом.

До раннего утра ничего необычного не происходило.

Около 4:30/5:00 часов я выглянул в окно и там, метрах в пятидесяти от нас, у лесной дороги у дерева стояло что-то вроде рептилоида. Он был намного выше и лучше сложен, чем те Серые. Ростом около 190 см, коричневая кожа, хорошо сложенное тело и черные глаза.

Над его головой парило то, что, судя по старинным христианским картинам, я бы назвал нимбом. Он просто стоял и неподвижно смотрел на окно, в котором был я. Я позвонил двум приятелям в доме и они сказали, что тоже видят его.

Похоже что он пытался замаскироваться под цвет дерева, стоящего рядом, но его все равно было хорошо видно.

Интересно, что через 15 минут у меня был спор с моим лучшим другом, с которым у меня никогда не было споров, до того, что я покинул коттедж, я был зол и опустошен. Я вышел из дома, перепрыгнул через забор и пошел в том направлении, где я увидел рептилоида, но тот уже ушел.

Через мгновение друг, с которым я поссорился, вышел вслед за мной, извинился и умолял меня вернуться. Он мне сказал: "Ты повел себя глупо, разве ты не видел, что там стояло?!". Я вернулся с ним. На следующий день около 12 часов мы уехали из города, и до тех пор, если не считать увиденных в небе НЛО, у меня больше не было таких встреч.

Два года спустя, когда я жил в Варшаве, я встретил одного парня, который ходил к этому озеру, чтобы увидеть своего дедушку, и он рассказал мне истории о том, что люди и животные умирают там при необъяснимых обстоятельствах, а полиция часто не находит тела, а тела не появляются на поверхности озера даже через несколько месяцев. Это, якобы, происходит регулярно.

Он также рассказал, что когда они однажды пошли к озеру с гидролокатором – посреди озера было что-то очень большое. Я мало что знаю о сонаре, но он сказал, что на экране их сонара они увидели что-то настолько большое, что занимало весь экран.

После этого у меня началась складываться определенная картина:

1) Они (пришельцы) появляются в маленьких поселениях, где почти нет людей.

2) Их интересуют достаточно крупные озера.

3) Оба случая произошли в период около 4-5 часов утра, когда большинство обычных людей крепко спят. (За исключением того белого шара, парящего над водой, который появился вечером).

4) Поселения у озера расположены на расстоянии 100 км друг от друга.

5) В обоих случаях произошли ситуации, когда люди из нашей компании начали агрессивно спорить и ссориться друг с другом, чего до того между нами ни разу не происходило. Как будто нечто влияло на нас.

С тех пор я регулярно читаю сообщения об исчезновениях людей из тех мест, изучал историю озер, даже читал форумы о рыбалке, чтобы что-то найти.

Помимо того, что рыбаки писали, что за несколько лет в озере Близно в поселке Дановски рыба исчезла практически до нуля, а в Гиби люди и животные регулярно умирают при необъяснимых обстоятельствах, я не нашел там сообщений об НЛО.

Если кто-то живет в этих областях или был там, имел аналогичный опыт и хотел бы поговорить об этом со мной, пожалуйста, свяжитесь со мной. Мне пришлось поделиться этим опытом, потому что это с тех пор сидело в моей голове каждый день в течение нескольких лет, и это полностью изменило мой взгляд на мир".