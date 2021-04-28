 

В Госдуму внесли законопроект об обязательном чипировании животных

28.04.2021, 6:46, Новости дня
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Курултай Республики Башкортостан внес в Государственную Думу законопроект об обязательном чипировании животных, который дополнит закон об ответственном обращении с животными.

«В настоящее время … предусмотрено, что животные (за исключением диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы, в том числе животных, относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации) подлежат в целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных индивидуальной или групповой идентификации и учету. Перечень видов животных, подлежащих идентификации и учету, утвержден приказом Минсельхоза России», – цитирует пояснительную записку РИА «Новости». Уточняется, что предлагается дополнить закон об ответственном обращении с животными положением, возлагающим на владельцев животных обязанность исполнения требований ветеринарного законодательства РФ по осуществлению идентификации и учета животных.

По мнению авторов проекта, отсутствие упоминания о чипировании животных «непосредственно в Федеральном законе «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» делает многие нормы данного закона формальными и малоэффективными».

Авторы уверены, что новый законопроект способен решить многие вопросы, например, он поможет облегчить поиск потерявшегося питомца, обеспечить возможность свободного путешествия с животным, привлечет к ответственности недобросовестного владельца, умышленно бросившего животное, обезопасит заражение общими заболеваниями для животного и человека. Помимо этого, чипирование позволит решить проблему установления хозяина напавшей на человека собаки.

«Внесение предлагаемых изменений … поможет людям более ответственно подходить к содержанию своих домашних животных, будет способствовать укреплению и соблюдению основных нравственных принципов и принципов гуманного обращения с животными. Введение данной нормы в федеральное законодательство потребует установления порядка осуществления регистрации животных с целью их идентификации и учета», – говорится в пояснительной записке.

Ранее Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон о запрете изымать домашних животных за долги.



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