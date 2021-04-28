 

Лавров заявил о готовности Зеленского платить любую цену за власть

28.04.2021, 6:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если судить по внешним признакам, то для президента Украины Владимира Зеленского главное – удержаться у власти, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр прокомментировал вероятность войны в Донбассе: «Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать». Однако Лавров отметил, что «не берется гадать» о позиции Киева. Он указал, что «по внешним признакам главное» для Зеленского – «удержаться у власти». Министр заявил, что Зеленский «готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», передает РИА «Новости».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.03 / Начальника полиции задержали по подозрению в коррупции в Красноярске

16.04 / Депутат Европарламента: Украине давно пора предоставить ПДЧ в НАТО. Такое обещание было, его надо выполнить

18.12 / Россия в 2020 году собрала второй по объемам урожай зерна в истории

30.06 / Путин во вторник днем обратится к россиянам

11.08 / Верховный суд Израиля запретил сносить дом террориста из-за его жены и восьмерых детей

16.03 / В “Слуге народа” назвали “свинством” комментарий Арестовича, где он послал человека за просьбу общаться на украинском

15.10 / Геофизики определили модель оползней, вызывающих цунами

14.02 / В Аргентине представили робота-сомелье

16.03 / Обнаружена экзопланета с двухслойной атмосферой

08.03 / В Европу поставили первую партию «зеленого» СПГ от Газпрома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика