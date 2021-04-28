Лавров заявил о готовности Зеленского платить любую цену за власть

Если судить по внешним признакам, то для президента Украины Владимира Зеленского главное – удержаться у власти, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр прокомментировал вероятность войны в Донбассе: «Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать». Однако Лавров отметил, что «не берется гадать» о позиции Киева. Он указал, что «по внешним признакам главное» для Зеленского – «удержаться у власти». Министр заявил, что Зеленский «готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», передает РИА «Новости».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.