Россия будет выдавать ‘золотые визы’ иностранцам за инвестиции в 10 млн рублей или при покупке недвижимости от 30 млн

22.4.2021

Минэкономразвития РФ в четверг, 22 апреля, выносит на рассмотрение правительства законопроект о “золотых визах” для иностранных инвесторов, который упрощает условия получения вида на жительство для иностранных граждан, готовых инвестировать в российскую экономику.

Глава ведомства Максим Решетников подтвердил это в ходе конференции Ассоциации европейского бизнеса, добавив, что иностранные инвесторы смогут получить те же базовые права, что и жители страны, смогут свободно передвигаться по стране, открывать свое дело, выезжать и возвращаться, получать социальные услуги. “Мы считаем это тоже важный шаг в повышении инвестиционной привлекательности”, – отметил министр.

Российские “золотые визы” предлагается выдавать в обмен на инвестиции в бизнес не менее 10 миллионов рублей, или в случае владения на протяжении трех лет до обращения за ВНЖ российскими гособлигациями, или же при покупке недвижимости стоимостью от 30 миллионов рублей. Впрочем, эти условия еще в начале разработки законопроекта вызвали сомнения у экспертов, которые сочли суммы инвестиций завышенными в сравнении с возможностями, которые могут получить инвесторы, участвуя в аналогичных программах в других странах.

Для сравнения: в Греции можно получить вид на жительство при инвестициях в недвижимость от €250 тысяч и при этом жить там и путешествовать без визы по 27 странам ЕС, на Сент-Китс и Невис (входит в Британское Содружество) можно получить гражданство на семью до четырех человек за взнос в госфонд в размере $150 тысяч и иметь свободное посещение 155 стран мира, на Мальте получение ПМЖ возможно при условии инвестиций от 300 тысяч евро.

Но в Минэкономразвития считают, что российские “золотые визы” даже при таких суммах могут быть востребованы у граждан “сложных юрисдикций”, таких, как страны Ближнего Востока и Африки. Этот документ будет интересен и тем владельцам капитала, у которых есть веские причины, чтобы переехать в РФ.

Предложенные меры должны способствовать привлечению в РФ иностранных инвесторов, предпринимателей, специалистов высокой квалификации, а также ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики и созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой. ВНЖ позволит иностранным гражданам получить полис ОМС и пользоваться всеми социальными услугами, доступными для граждан России, не получая при этом патент или разрешение на работу. Также ВНЖ позволяет въезжать в любые страны, с которыми у РФ действует безвизовый режим.

Для получения вида на жительство в РФ сперва будет необходимо оформить разрешение на временное проживание (РВП), и лишь спустя год можно будет подавать заявку на ВНЖ. Причем помимо довольно серьезного пакета документов требуется выполнить еще ряд условий, например, сдать экзамен по русскому языку, пройти медосмотр и так далее.

Юристы отмечают, что в случае принятия этой инициативы это будет первый закон в РФ, когда натурализация будет происходить не по праву рождения, не по вкладу в культуру или в спорт, а при помощи экономического вклада.

Напомним, в начале 2021 года российский паспорт вошел в топ-50 рейтинга лучших паспортов мира (из 110 возможных), который ежегодно публикуется международной консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). При составлении рейтинга учитывается принцип свободы передвижения держателей паспортов. В частности, возможность посещения других стран без получения въездной визы или с получением визы по прибытии за рубеж. Российский паспорт оказался на 50 месте. Граждане РФ могу свободно посещать без виз 116 стран.