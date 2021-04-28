 

Россия будет выдавать ‘золотые визы’ иностранцам за инвестиции в 10 млн рублей или при покупке недвижимости от 30 млн

28.04.2021, 6:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

22.4.2021

Минэкономразвития РФ в четверг, 22 апреля, выносит на рассмотрение правительства законопроект о “золотых визах” для иностранных инвесторов, который упрощает условия получения вида на жительство для иностранных граждан, готовых инвестировать в российскую экономику.

Глава ведомства Максим Решетников подтвердил это в ходе конференции Ассоциации европейского бизнеса, добавив, что иностранные инвесторы смогут получить те же базовые права, что и жители страны, смогут свободно передвигаться по стране, открывать свое дело, выезжать и возвращаться, получать социальные услуги. “Мы считаем это тоже важный шаг в повышении инвестиционной привлекательности”, – отметил министр.

Российские “золотые визы” предлагается выдавать в обмен на инвестиции в бизнес не менее 10 миллионов рублей, или в случае владения на протяжении трех лет до обращения за ВНЖ российскими гособлигациями, или же при покупке недвижимости стоимостью от 30 миллионов рублей. Впрочем, эти условия еще в начале разработки законопроекта вызвали сомнения у экспертов, которые сочли суммы инвестиций завышенными в сравнении с возможностями, которые могут получить инвесторы, участвуя в аналогичных программах в других странах.

Для сравнения: в Греции можно получить вид на жительство при инвестициях в недвижимость от €250 тысяч и при этом жить там и путешествовать без визы по 27 странам ЕС, на Сент-Китс и Невис (входит в Британское Содружество) можно получить гражданство на семью до четырех человек за взнос в госфонд в размере $150 тысяч и иметь свободное посещение 155 стран мира, на Мальте получение ПМЖ возможно при условии инвестиций от 300 тысяч евро.

Но в Минэкономразвития считают, что российские “золотые визы” даже при таких суммах могут быть востребованы у граждан “сложных юрисдикций”, таких, как страны Ближнего Востока и Африки. Этот документ будет интересен и тем владельцам капитала, у которых есть веские причины, чтобы переехать в РФ.

Предложенные меры должны способствовать привлечению в РФ иностранных инвесторов, предпринимателей, специалистов высокой квалификации, а также ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики и созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой. ВНЖ позволит иностранным гражданам получить полис ОМС и пользоваться всеми социальными услугами, доступными для граждан России, не получая при этом патент или разрешение на работу. Также ВНЖ позволяет въезжать в любые страны, с которыми у РФ действует безвизовый режим.

Для получения вида на жительство в РФ сперва будет необходимо оформить разрешение на временное проживание (РВП), и лишь спустя год можно будет подавать заявку на ВНЖ. Причем помимо довольно серьезного пакета документов требуется выполнить еще ряд условий, например, сдать экзамен по русскому языку, пройти медосмотр и так далее.

Юристы отмечают, что в случае принятия этой инициативы это будет первый закон в РФ, когда натурализация будет происходить не по праву рождения, не по вкладу в культуру или в спорт, а при помощи экономического вклада.

Напомним, в начале 2021 года российский паспорт вошел в топ-50 рейтинга лучших паспортов мира (из 110 возможных), который ежегодно публикуется международной консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). При составлении рейтинга учитывается принцип свободы передвижения держателей паспортов. В частности, возможность посещения других стран без получения въездной визы или с получением визы по прибытии за рубеж. Российский паспорт оказался на 50 месте. Граждане РФ могу свободно посещать без виз 116 стран.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.12 / Ученые: бесконтактный термометр – плохой инструмент для скрининга COVID-19

28.08 / 100 одежек: Ирина Шейк, Синди Кроуфорд, Кайя Гербер и другие звезды снялись для сотни обложек Vogue

25.12 / Мнение: О европейских похоронах американского доллара

12.02 / TikTok, сколько до митинга осталось?

22.01 / Мнение: Что нам делать с “трампистами”?

11.01 / Политолог Джаралла оценил план Украины по возвращению Крыма: Киевские власти оказались трусами

03.04 / Живко Войников: историкам надо деликатно разобрать противоречия

23.07 / В России хотят повысить цены на водку и коньяк

15.09 / Мнение: Нарисованные результаты

12.10 / В МИД России начали продажу билетов на пресс-конференции Марии Захаровой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика