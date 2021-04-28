Навальный подал в суд на СИЗО «Матросская тишина»

…из-за постановки его на учет как склонного к побегу.

Политик Алексей Навальный подал в суд на администрацию московского СИЗО «Матросская тишина», где он содержался до этапирования в исправительную колонию №2 в Покрове. Об этом «Новой газете» сказал адвокат политика Вадим Кобзев.

Навальный попросил признать незаконным решение администрации следственного изолятора о постановке его на профилактический учет как лица, склонного к совершению побега.

Как передает ТАСС, Петушинский районный суд Владимирской области оставил без движения иски адвоката Навального к руководству ИК-2 в Покрове.

По словам представителя суда, иски оставили без движения из-за недостатков в исковом заявлении. В секретариате уточнили, что суд предоставил время для устранения недостатков, но не сказали, в чем они заключаются.

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Ранее Навальный сообщил, что подает в суд на ИК-2 из-за того, что ему не отдают Коран и другие присланные книги якобы из-за проверки их «на экстремизм». «Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении. Один из пунктов: глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка. Все ведь вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит», — объяснил политик.

Кроме того, он рассказывал, что ему доставили «Новую газету» с вырезанной статьей, так как сотрудники колонии решили, что в ней содержалась «пропаганда насилия».

Администрация «Матросской тишины» поставила Навального на учет как склонного к побегу в феврале. После этого Навальный рассказал об ухудшении своего состояния здоровья и сообщил, что в течение ночи к нему каждый час подходит сотрудник УФСИН с проверкой из-за того, что политика поставили на профилактический учет как «склонного к совершению побега».

За решеткой Навальный оказался после того, как Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

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