Ученые нашли в геноме SARS-CoV-2 две новые опасные мутации

Ученые из США и РФ в процессе проведения исследования обнаружили в геноме SARS-CoV-2 две новые мутации. Благодаря им коронавирус способен эффективнее сражаться с антителами.

Изначально эксперты сконцентрировали свое внимание на мелких вставках в геноме, а крупные замены в структуре вируса были практически не изучены. Оказалось, что они способны сильно изменить антигенный профиль SARS-CoV-2, а именно, его оболочки. Речь идет о мутациях, которые получили название ins15ATLRI и ins246DSWG. Их открытие исследователи сделали в начале 2021 года.

Группа вирусологов проанализировала почти 500 тысяч геномов коронавируса, которые ученым всего мира удалось расшифровать за время пандемии. Все их сравнивали с оригинальным вирусом, вышедшим из китайского Уханя. В РНК SARS-CoV-2 эксперты зафиксировали 150 уникальных вставок, которые имели различную конфигурацию. Оказалось, что все они достаточно короткие и состоят из 3-4 нуклеотидов. Кроме этого, по геному вставки распределялись очень неравномерно. Большинство из них сосредоточились в участниках, управляющих производством оболочки вируса S-белка. Именно она ответственна за то, проникнет COVID-19 в заражаемые клетки или нет.

Вставка ins15ATLRI, а также ins246DSWG значительно поменяли структуру в той части оболочки, с которой были связаны антитела из крови уже переболевших пациентов. Поэтому исследователи думают, что подобные мутации помогают вирусу стать более стойкими к иммунитету. Вирусологи и дальше будут наблюдать за эволюцией SARS-CoV-2, чтобы понимать, как себя ведут вставки.

Источник: nauka.tass.ru