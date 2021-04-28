 

Саудовская Аравия согласилась с политикой Байдена на 90%

28.04.2021, 5:52, Новости дня
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Эр-Рияд на 90% согласен с политикой действующего главы американского государства Джо Байдена и стремится к достижению понимания по оставшимся 10%, сообщил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Он заявил, что «степень различий от администрации к администрации может расти и снижаться», но с «политикой президента Байдена» Эр-Рияд согласен на 90%. Наследный принц при этом заявил, что согласия на 100% не существует ни с одной страной, ведь «даже в одном доме между двумя братьями не бывает полного согласия», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al-Arabiya.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США нужно «найти способ наиболее эффективно продвигать» свои «интересы и ценности». По его словам, «нравится это кому-то или нет», но США «придется продолжать работать с Саудовской Аравией». Блинкен сказал, что бен Салман «будет лидером этой страны еще долгое время» и Вашингтону нужно «работать с лидерами по всему миру, даже если они сделали что-то, против чего выступают» США. Блинкен напомнил, что в отношении людей, на которых США возложили ответственность за гибель журналиста Джамаля Хашогджи, уже введены санкции, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

В октябре 2018 года обозреватель американской газеты Washington Post Хашогджи пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже турецкая проправительственная газета сообщила, что он подвергся пыткам и был обезглавлен. Саудовская генпрокуратура заявляла, что по делу об убийстве Хашогджи задержаны несколько человек, пятерым из них грозила смертная казнь. Однако суд Саудовской Аравии приговорил пятерых из восьми к 20 годам тюремного заключения. Еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хатидже Дженгиз, турецкая невеста Хашогджи, назвала фарсом вынесенный приговор.



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