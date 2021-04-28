Байден объявил об «ошеломительном успехе» в борьбе с COVID-19

США в борьбе с коронавирусом добились «ошеломительного успеха», число заражений существенно снизилось, сообщил глава американского государства Джо Байден.

Байден сказал, что «количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось по сравнению с 20 января», после его «вступления в должность президента». По его словам, тогда в США умирали «десятки тысяч пожилых граждан в неделю» и «менее 1% пожилых были полностью вакцинированы», но сейчас уже «67% среди данной категории получили прививки». «На прошлой неделе я объявил, что мы перешли рубеж в 200 млн полученных гражданами доз прививок. Теперь число составляет 215 млн», – сказал он.

Байден полагает, что США «будут в состоянии поделиться вакцинами, а также ноу-хау с другими странами, у которых есть подлинная нужда». По его словам, в этом «заключаются надежда и ожидание», передает ТАСС.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в США превысило 32 млн человек, 572 тыс. из них скончались, передает РИА «Новости».

19 января университет Джонса Хопкинса сообщал, что число умерших после заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах превысило 400 тыс. человек.