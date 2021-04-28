Пекинская оговорка. Секретные пункты кредитного договора с Китаем

23 апреля 2021, Рид СТЭНДИШ

Председатель Китая Си Цзиньпин предлагает тост в конце своей речи во время приветственного банкета для лидеров, присутствующих на форуме «Один пояс — один путь». Пекин, 26 апреля 2019 года.

Анализ 100 китайских контрактов показывает, как крупнейший в мире кредитор использует займы с секретными оговорками в своих политических и экономических целях.

За последнее десятилетие Китай стремительно расширил свое финансовое присутствие в мире. Республика предоставила огромные ссуды в рамках своего флагманского внешнеполитического проекта «Один пояс — один путь», подписав договоры с правительствами стран, начиная от Латинской Америки и до Африки, от Восточной Европы до Южной Азии. При этом ключевые детали условий предоставления Китаем и принадлежащими китайскому государству организациями кредитов другим странам на развитие и инфраструктуру до сих пор остаются весьма туманными.

Недавнее исследование Центра глобального развития в Вашингтоне ставит своей целью приоткрыть завесу тайны над китайской кредитной практикой, предлагая первый в своем роде анализ 100 контрактов, заключенных с 24 развивающимися странами Африки и Азии, Европы и Латинской Америки, включая Черногорию, Кыргызстан и Сербию.

— Китай является ведущим кредитором в мире, поэтому важно, как [страна] вступает в переговоры по этим контрактам, — сказал Радио Свободная Европа / Радио Свобода Скотт Моррис, старший научный сотрудник Центра глобального развития и один из авторов доклада. — Мы видим уникальный набор ограничений, наряду с другими положениями контрактов, вносящих свой вклад в то, что Китай становится мощным кредитором, который может усилить свою позицию по отношению к стране-заемщику. Как правило, отсутствует прозрачность по всем направлениям и [используются] очень широкие по диапазону условия, которые гарантируют защиту своих инвестиций Китаем.

Непомерная задолженность и ограничивающие условия китайских займов стали предметом повышенного внимания в последние годы, поскольку всё больше правительств подписывают сделки с государственными кредиторами Китая. Особое внимание было уделено некоторым положениям, которые позволяют китайским компаниям конфисковывать собственность или активы в случае несоблюдения обязательств по выплатам, что вызывает опасения по поводу изъятия земель или других активов и огромных долгов, оставляющих правительство в долгу перед Пекином.

Подобные опасения вновь обострились в апреле после того, как правительство Черногории обратилось за помощью к Европейскому союзу по выплате китайского кредита в размере одного миллиарда долларов, который был выделен на вызывающий споры проект автотрассы.

Подобным образом пытается найти варианты выплаты 1,8 миллиарда долларов и Кыргызстан, что составляет более 40 процентов внешнего долга страны, в связи с приближающимися сроками погашения кредита Китаю и вызванными пандемией финансовыми препятствиями.

Финансируемое Китаем строительство китайско-пакистанского экономического коридора в Пакистане стоимостью более 60 миллиардов долларов.

«МОЩНЫЙ КРЕДИТОР»

Обнародованный в конце марта доклад Центра глобального развития был подготовлен в сотрудничестве с исследовательской лабораторией AidData при колледже Вильгельма и Марии в США. Целью было проанализировать общие закономерности китайских долговых контрактов и сравнить их с методами кредитования других многосторонних или коммерческих кредиторов.

В исследовании рассмотрены контракты, подписанные во всем мире с двумя основными кредиторами: Экспортно-импортным банком Китая и Банком развития Китая.

Авторы выделили три ключевые особенности:

использование положений, касающихся неразглашения подробностей своего долга правительствами-заемщиками;

условия, направленные на предотвращение коллективной реструктуризации китайского долга;

положения, разрешающие аннулирование долга или ускоренное погашение, что потенциально может повлиять на политику стран-должников.

Китайское правительство в значительной степени оказывало сопротивление попыткам раскрыть весь масштаб своей глобальной кредитной программы по всему миру. Пекин не входит ни в Систему отчетности кредиторов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ни в ее Группу экспортных кредитов, которые призваны обеспечить большую прозрачность процесса кредитования.

Китай также не является членом Парижского клуба — группы стран-кредиторов, созданной более полувека назад, чтобы помочь странам, испытывающим трудности с выплатами по своим долгам.

Совсем недавно, в 2020 году, Пекин взял на себя обязательство по Общей инфраструктуре G20 и Парижскому клубу, распространив списание долга на развивающиеся страны на общую сумму 2,1 миллиарда долларов, что, возможно, сигнализирует о сдвиге в этом вопросе.

Тем не менее большая часть китайского кредитования по-прежнему окутана завесой тайн.

Согласно исследованию Центра глобального развития, все контракты Китайского банка развития и 43 процента сделок Экспортно-импортного банка Китая, изученные авторами, включали положения о конфиденциальности в отношении условий кредитов.

Хотя авторы отмечают, что конфиденциальность является характерной чертой многих кредитов, китайские контракты переворачивают стандартную практику с ног на голову — обязывают государство-заемщик, а не кредитора не раскрывать информацию.

Аналогичным образом секретность китайских сделок намного масштабнее и распространяется на все детали кредита, а в некоторых случаях даже наличие самого долга.

— Коммерческая конфиденциальность направлена на защиту заемщика, поскольку он должен предоставить кредитору доступ к большому количеству конфиденциальной информации. Однако китайские положения о конфиденциальности придают гораздо большее значение секретности и, как правило, защищают кредитора, — сказал Моррис.

Еще один уникальный аспект китайских займов — это то, что в докладе упоминается наличие положений «без Парижского клуба», не позволяющих правительству-заемщику реструктурировать ссуду от китайской компании где-либо еще или добиваться облегчения долгового бремени из другого источника.

В довершение всего в докладе содержится предупреждение о большом числе положений, позволяющих китайским кредиторам расторгать договор или требовать немедленного погашения в случае серьезных изменений в законодательстве или политике страны-заемщика.

Хотя такие положения обычно используются кредитными учреждениями по всему миру для защиты от изменений, которые могут помешать погашению обязательств, исследование показывает, что в китайских контрактах используется более расплывчатое определение, которое может позволить кредитору оказывать политическое давление на имеющее задолженность правительство.

— Условия написаны настолько расплывчато, что могут распространяться на любые изменения политики или закона, которые могут повлиять на отношения. Если государственный кредитор недоволен правительством, он может досрочно запросить ссуду, отменить ее или изменить график погашения. Это дает множество рычагов влияния, — говорит Моррис.

ДОЛГОВЫЕ ЛОВУШКИ ИЛИ ВЕДЕНИЕ ДВОЙНОЙ ИГРЫ?

Мотивы таких положений в контрактах, заключенных с государственными кредиторами Китая, стали источником многих разногласий. Критики утверждают, что они представляют собой долговую ловушку, намеренно расставленную Пекином для того, чтобы обременять страну долгами и тем самым увеличивать влияние на это правительство и контроль над ним.

Председатель Китая Си Цзиньпин выступает на втором форуме «Один пояс — один путь» в 2019 году.

Обвинения в такой практике вновь прозвучали в связи с задолженностью Черногории перед Китаем из-за кредита 2014 года, который был предоставлен предыдущему правительству Подгорицы на строительство автотрассы.

Правительство Черногории, пришедшее к власти в прошлом году, предупредило о том, что крупный кредит может спровоцировать зависимость от Китая, и некоторые европейские официальные лица поддержали эти опасения. Условия контракта, который был подписан с Экспортно-импортным банком Китая, могли позволить этому банку взять под контроль автотрассу или конфисковать другие активы, хотя нет никаких указаний на то, что китайский банк намеревается сделать это.

Изучив черногорский контракт и другие китайские сделки по всему миру, Моррис сказал, что они, похоже, не указывают на то, что Пекин намеренно кредитует, чтобы втянуть страны в ситуацию с неприемлемым долгом.

— Обязательства, которые они возлагают на правительства-заемщики, необычны по сравнению с другими кредиторами. Однако общее умозаключение, сделанное на основании изученных контрактов, состоит в том, что китайские компании выдают ссуды с твердым намерением вернуть свои деньги, — сказал Моррис.

В случае с Черногорией Европейский союз отклонил призыв Подгорицы о помощи в погашении ссуды, но Брюссель также указал, что будет искать другие способы помочь стране — кандидату в ЕС.

По словам Морриса, особенности контракта ограничивают возможности для поиска решения проблем Черногории где-либо еще. Хотя он не исключает возможности того, что Пекин предложит отсрочку или реструктуризацию долга в той или иной форме, формат контракта обеспечивает, что Китай будет иметь как минимум право голоса в принятии каких бы то ни было решений.

— Любое облегчение, которого добивается [Черногория], должно исходить от китайцев и быть согласовано с ними. Нет такого пути вперед, который мог бы не принимать во внимание китайцев, — сказал Моррис.

Перевела с английского языка Алиса Вальсамаки.