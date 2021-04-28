 

Россияне перестали покупать путевки в детские лагеря

28.04.2021, 5:16, Разное
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…в ожидании обещанного президентом кешбэка.

После того, как президент РФ Владимир Путин объявил запуск программы возврата 50% стоимости за отдых в детских лагерях, продажи путевок остановились. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова и обращение предприятий отрасли.

Как уточнила председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун, родители откладывают покупку, так как рассчитывают сделать ее с кэшбэком, и ждут, когда появится конкретика по механизму. При этом родители, которые уже оплатили летний отдых детей (а таких около 60-70%), просят вернуть деньги, чтобы перебронировать путевки с обещанным возвратом 50% стоимости.

Еще одна проблема — задолженность лагерей перед покупателями, которая осталась еще с прошлого года, добавляет Грицун. По ее словам, каждый лагерь должен около 2–8 млн рублей за путевки, которыми родители и дети не воспользовались в прошлом году из-за ограничений на работу, что осложняет подготовку к новому летнему сезону.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что на предоставление кешбэка выделят 5 млрд рублей, компенсацию при этом смогут получить родители 357 тысяч детей.

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Предложение о возврате 50% стоимости за отдых в детских лагерях Путин озвучил во время послания к Федеральному Собранию 21 апреля. Во время него Путин также пообещал, что детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет будет назначена выплата в размере 5 650 рублей, нуждающимся беременным — 6 350 рублей в месяц, семьям с детьми школьного возраста в августе произведут единовременную выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Источник: Новая газета



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