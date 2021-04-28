Аборты плода с бьющимся сердцем запретили в Айдахо

Глава американского штата Айдахо Брэд Литтл подписал закон, который запрещает проводить аборты после того, как у плода появилось сердцебиение. Губернатор Аризоны Дуг Дьюси подписал закон, запрещающий аборты из-за наличия генетических отклонений у плода.

«Закон о сердцебиении плода» вводит запрет на аборт, если у плода прослушивается биение сердца, то есть речь идет о пятой-шестой неделе беременности. При этом возможность аборта сохраняется по медицинским показаниям, а также в тех случаях, когда беременность стала результатом изнасилования или инцеста. За нарушение закона лицензированным медработникам грозит тюремный срок от двух до пяти лет.

Литтл заявил, что его штат «ценит жизни самых невинных – детей», необходимо «безустанно прилагать усилия для защиты жизней еще не рожденных детей». Он подчеркнул, что «сотни и сотни детей погибают ежегодно в Айдахо в результате абортов, это невероятная трагедия», передает РИА «Новости».

В Аризоне закон все еще разрешает проводить аборты, если у плода есть несовместимые с жизнью отклонения или присутствует риск для здоровья и жизни матери. При этом женщина должна письменно подтвердить, что делает аборт не из-за отклонений у плода, а врач – предупредить ее, что аборт из-за расы, пола или генетический отклонений у ребенка нарушает закон. Нарушение закона грозит тюрьмой. Указывается, что «Аризона остается в числе основных штатов, которые активно выступают против абортов».

В 2019 году власти Алабамы максимально ограничили право женщин на аборт законом, согласно которому аборт можно проводить только для спасения жизни матери, а в штате Арканзас запретили изнасилованным женщинам делать аборт без согласия насильника.