 

Мнение: Иерархия культур

28.04.2021, 4:50, Разное
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Из комментов: “…вот вы говорите – русские не хотят учить наш язык и изучать нашу самобытную культуру. Михаил, а есть что “изучать”? 🙂 Какую “культуру”? Я замечаю забавную особенность в постсоветских любителях малых народов: они, с одной стороны, постоянно кроют русский язык как “теряющий влияние”, полны сарказма по поводу “никому не нужной русской культуры” и “малоизвестных в мире” Пушкина, Чайковского и Достоевского (мол, кому нужен этот провинциализм!) – но одновременно (!) полны агрессивного энтузиазма по поводу, как они это называют, “своей самобытной культуры” – какой-нибудь латышской, киргизской, чувашской, украинской etc.
Как у вас это уживается в одной голове…”

Источник: Размышления вольного социолога



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