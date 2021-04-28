Мнение: Иерархия культур

Из комментов: “…вот вы говорите – русские не хотят учить наш язык и изучать нашу самобытную культуру. Михаил, а есть что “изучать”? 🙂 Какую “культуру”? Я замечаю забавную особенность в постсоветских любителях малых народов: они, с одной стороны, постоянно кроют русский язык как “теряющий влияние”, полны сарказма по поводу “никому не нужной русской культуры” и “малоизвестных в мире” Пушкина, Чайковского и Достоевского (мол, кому нужен этот провинциализм!) – но одновременно (!) полны агрессивного энтузиазма по поводу, как они это называют, “своей самобытной культуры” – какой-нибудь латышской, киргизской, чувашской, украинской etc.

Как у вас это уживается в одной голове…”