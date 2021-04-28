Мнение: Фабриканты, которым не фартануло?

Обвинение затребовало суровые сроки оборотням, которые планировали сфабриковать уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова.

16 лет колонии – бывшему замглавы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорю Ляховцу.

12 лет колонии – подчиненным Ляховца Роману Феофанову, Максиму Уметбаеву и Акбару Сергалиеву.

Денису Коновалову, который признал вину, гособвинение запросило 7 лет колонии…

Подсудимые собрали целый букет статей УК. Тут и «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и оружия» (ч. 3 ст. 286 УК), и «Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности» (ч. 4 ст. 303 УК) и даже «Незаконный оборот наркотиков» (ч. 2 ст. 228 УК).

Очевидно, что приговор будет таким же суровым, чтобы ни у кого не возникло мысли, что негодяев просто сдали, что на самом-то деле они выполняли заказ куловода.

Мне вот интересно, у оборотней, фабрикующих уголовные дела, екнет сердце, что и они могут оказаться за решеткой? Или они настолько дебилы, что будут думать, что этим просто не фартануло, а они-то поумнее, не попадутся?

На снимке: бывший замглавы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец (в центре). Фотография отсюда

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