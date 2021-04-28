Мнение: О больших и маленьких слабостях Владимира Путина

Да, нынешний глава государства Российского – тоже человек, которому ничто человеческое не чуждо. А маленькие слабости встречаются у всех. Советский генсек Леонид Брежнев, например, любил государственные награды и зарубежные автомобили: последних в его неофициальном гараже насчитали около трёх сотен. Кстати, он был ещё и водителем-лихачом, чем доставлял немало нервных минут охране.

Сменивший четырежды Героя Советского Союза и «Дважды Ильича» генсек Юрий Андропов, несмотря на многолетнее председательство в КГБ СССР, всю жизнь грешил… лирическими стихами. А вот Владимир #Путин, чья карьера в том же ведомстве началась как раз при «Втором Сталине» и «Последнем из могикан», стопами своего кумира не пошёл. Его слабости – увлечения всякими «военными игрушками» и авантюрными приключениями (один только полёт со стерхами чего стоил), не совсем понятная симпатия к юным мальчикам и проч. – хорошо известны и многократно обсуждены уже со всех сторон.

Но то – лишь маленькие слабости Владимира Путина-человека. А вот у Владимира Путина-президента слабости, конечно, много больше. Британская разведка на днях доложила о двух из них, самых главных.

Тут нужно сделать небольшую ремарку и вспомнить мем нынешнего председателя Госдумы Вячеслава Володина: «Есть Путин – есть и #Россия, нет Путина – не станет России». Или, если совсем упростить, Владимир Путин и есть современная нам Россия. Из чего прямо следует, что все нынешние слабости России – это де-факто слабости Владимира Путина как президента. И его переговорной позиции, если угодно.

Так вот, глава британской внешней разведки MI 6 Ричард Мур в нашумевшем интервью назвал Россию «объективно ослабевающей в экономическом и демографическом плане державой, которая сталкивается со множеством трудностей». И здесь он объективно прав.

Российская #экономика перевалившая из глобального кризиса в затяжной застой, из которого ухнула в новый кризис в прошлом году, как максимум, вернётся к почти застойным темпам роста в ближайшие три года. Её текущего потенциала, задавленного монополизмом, огосударствлением и патернализмом, не хватит ни на что большее. А значит, Россия продолжит отставать от развитых стран, не говоря уже про большинство развивающихся. И, кстати, складывается впечатление, что Владимир Путин не очень понимает, в чём риски этого отставания: в его мире страна идёт уверенно вперёд, несмотря на все чинимые препоны…

Российское #население, которое понесло тяжёлые, многотысячные прямые и косвенные потери вследствие коронакризса, продолжит стареть. Это колоссальный вызов для любой страны, поскольку сокращается соотношение между числом работающих и количеством пенсионеров. Но для России с её деградирующей экономикой – двойной. Поскольку компенсировать этот дисбаланс ростом производительности труда не получится. Да и доступ к современным технологиям России, вступившей в конфронтацию с большей частью развитого мира, теперь жёстко ограничен. А свои создавать она не научилась, за исключением, быть может, ТЭК и ВПК. Ну и усугубляет ситуацию дисбаланс миграционных потоков: из РФ уезжают образованные и талантливые, в РФ мигрируют малограмотные и покорные.

Это означает, что и как держава Россия продолжит слабеть всё текущее десятилетие, постепенно откатываясь всё дальше в «третий мир». И никакие «Авангарды» и «Арматы» ситуацию не спасут. Да и тратить на них слишком большой #бюджет не позволит всё та же экономика…

А если учесть, что на фоне умножения субъективных и объективных слабостей российское руководство всё чаще проявляет «безрассудство», по определению того же Ричарда Мура, то… к чему это может привести, все хорошо понимают?

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