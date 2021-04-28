От этой крови не отмыться

Юрист, из-за показаний которого проходил обыск у Ирины Славиной, требует от журналистов доказательств своего «доноса». Публикуем их.

Полиция Нижнего Новгорода запросила у редакции Koza.Press объяснения касательно публикации, посвященной гибели главного редактора издания Ирины Славиной.

«Каким образом подтверждена достоверность информации в части доведения до самоубийства Ирины Славиной Живулиным Н.Д. и совершения им доноса и лжесвидетельствования?» — спрашивает замначальника отдела полиции № 5 Андрей Кошелев и тут же предупреждает об административной ответственности в случае непредоставления ответа — по статье 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований следователя» (штраф до 100 000 рублей).

Никита Живулин, юрист, член рабочей группы ОНФ «Общество и власть», обратился в правоохранительные органы с заявлением в отношении журналистов «Козы». Считает, что те оклеветали его, сообщив, что он причастен к возбуждению уголовного дела, в рамках которого у Славиной был обыск, закончившийся самосожжением журналистки.

Осознавать свою причастность к гибели человека, конечно, неприятно. Но факты неумолимы:

показания Живулина находятся на 11-й и 12-й страницах уголовного дела № 12002220053000025, в рамках которого к Славиной пришли силовики.

ЦИТАТА

Из уголовного дела. Показания Никиты Живулина.

«В конце августа 2020 года в телеграм-канале «Объединенные демократы» мной была изучена публикация о планируемых мероприятиях по обучению наблюдателей на предстоящих выборах. Регистрация участников осуществлялась через сайт движения «Голос».

02.09.2020 и 03.09.2020 я принял участие в указанных событиях. Мероприятие в виде семинара проводили представитель «Яблока» Генри Бернар и координатор движения «Голос» Чуфарина М.А., в помещении, которое, как мне известно, принадлежит Иосилевичу М.А.

Как мне известно, решение Генеральной прокуратуры РФ, деятельность иностранных неправительственных организаций Open Russia Civic Movement (сетевое движение «Открытая Россия») и OR («Открытая Россия») признана нежелательной на территории РФ. В разговорах присутствующих лиц озвучивалась информация об организации данных мероприятий проектом «Объединенные демократы», который, как мне известно, создан движением «Открытая Россия».

Никита Живулин. Фото из личного архива

Что это, если не донос?

Как опытный политик, участвовавший в выборах и праймериз «Единой России», Живулин не мог не знать, что организацией подготовки наблюдателей в Нижнем Новгороде занималось движение «Голос». У «Объединенных демократов» в этом регионе — просто не было представительства. Да и регистрировался-то он на семинар через сайт «Голоса»…

Свои показания Никита Живулин дал следователю 7 сентября. Через три недели в квартиру Ирины Славиной постучались «космонавты».

Дочь Ирины Славиной после гибели мамы. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

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— В ответ на запрос полиции мы отправим письмо, в котором сообщим, что в соответствии с Федеральным законом о СМИ журналист не имеет права раскрывать свои источники информации, — сказала «Новой газете» главный редактор Koza.Press Ирина Еникеева.

В публикации «Козы» о гибели Славиной есть и фамилии двух других «доносчиков»: Ярослава Грача и Ильи Савина. Есть фамилия санкционировавшего обыск судьи Алексея Ползунова, следователя Андрея Шлыкова. Заявят ли они о своей непричастности к этой трагедии?

Иван Жилин

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