США выразили готовность сорвать планы Си Цзиньпина по Тайваню

Американский флот находится недалеко от Тайваня на случай активных действий в отношении острова со стороны Китая, сообщил начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

В последнее время американцы, по его словам, фиксируют активность китайского флота у Тайваня, так что США «держат значительные силы там, чтобы в случае необходимости расстроить планы» китайского лидера Си Цзиньпина. Гилдей считает, что официальные заявления Пекина часто не совпадают с их реальными действиями и США должны это учитывать, передает ТАСС.

Напомним, в начале марта в Белом доме заявили о намерении новой администрации США содействовать Тайваню в сохранении потенциала самообороны. В конце января Госдеп США пообещал продолжить оказывать помощь Тайваню по военной линии. В ноябре 2020 года на Тайвань с необъявленным визитом прибыл контр-адмирал ВМС США.