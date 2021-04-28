 

Ургант предложил отправить жителей Магнитогорска на Марс

28.04.2021, 4:04, Новости дня
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Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант прокомментировал заявление главы компании SpaceX Илона Маска о том, что покорение Марса потребует человеческих жертв.

По словам Маска, «группа людей, вероятно, вначале умрет», их ждет «тяжелое и опасное путешествие, из которого можно не вернуться живым, но это восхитительное приключение», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

«Надо посылать на Марс тех, кто точно выживет, кто прошел жернова жизненные и выживал», – сообщил Ургант в эфире своей программы на Первом канале.

Он предложил отправить на Марс Бари Алибасова, ведь «его плохой едой не напугать», Федора Конюхова, «потому что ему скучно путешествовать по Земле», и «всех жителей Магнитогорска, потому что они давно уже живут на Красной планете и без кислорода».

Напомним, Маск заверил, что космические корабли Starship компании Space X долетят до Марса задолго до 2030 года. В течение последних нескольких лет глава SpaceX неоднократно называл лучшим и наиболее быстрым способом терраформирования Марса сброс в определенных районах планеты термоядерных зарядов.



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