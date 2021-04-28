Лавров сообщил, что списка недружественных стран «ждать осталось недолго»

Правительство РФ вскоре представит список недружественных государств, сообщил глава МИД страны Сергей Лавров.

«Я думаю, скоро», – сообщил он, пояснив, что у кабмина уже есть «конкретные поручения», кроме того, «понятны критерии», которыми российские власти «руководствуются в этой работе». Министр считает, что «ждать осталось недолго», передает РИА «Новости».

После того, как глава американского государства Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, МИД РФ официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия.