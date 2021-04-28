 

Мнение: Больше огня

28.04.2021, 3:32, Разное
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Нынешний принцип административно-территориального деления России «неправильный», столько регионов стране не нужно, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — заявил он на круглом столе «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски», организованном Высшей школой экономики, передает корреспондент РБК. При этом он подчеркнул, что его слова являются лишь «мнением», а не официальной позицией, согласованной с правительством.

С таким руководством страны не нужны никакие враги. Оно само всё сделает за них.

Базовой проблемой России (не нынешнего огрызка в виде РФ, а исторической России, что бы под этим ни понималось) является противоречие между центром и регионами. Одна из причин развала СССР как раз и заключалась в том, что так и не был найден оптимальный механизм разделения полномочий. Избыточная централизация, имевшая смысл для решения антикризисных задач, но ставшая постоянной структурой управления, привела к центробежным тенденциям, которые на самом последнем вздохе Союза все-таки было решено купировать новым Союзным договором. Но было уже слишком поздно.

Российская Федерация попала в ту же ловушку. Для путинской "вертикали управления" нет работы. У нынешней России нет проекта развития, нет сверхзадачи, которая требует создания мобилизационных структур управления. Мало того – созданный механизм федерализации страны через договор о разграничении предметов ведений с регионами плюс наличие двух крупных буржуазно-демократических партий Единство и Отечество вся Россия были ликвидированы, чем федерация по сути была упразднена.

Теперь же предлагается еще большая централизация. Гиперцентрализация. То есть, прямо противоположное тому, что требуется стране.

Эти люди сами ведут страну к распаду. Никакой Байден, Трамп или Обама не сделают больше, чем эта безмозглая свора.

Источник: Эль Мюрид



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