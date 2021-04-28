Мнение: Имитационные кластеры

Имитационные кластеры

На фоне отказа Зеленского ехать в Москву общаться с Путиным (чего он очень добивался), а также отказа контактировать с Пушилиным и Пасечником по поводу Донбасса, окружение Зеленского по энному разу завело шарманку о пересмотре Минских соглашений. Если отбросить украино-европейскую болтовню, то перед нами все те же попытки переставить местами пункты Минска-2, чтобы сначала Украине отдали контроль над границей, а потом она начала что-то выполнять. Или не начала.

Теперь эту банальность пытаются спрятать за модным словом «кластеры», которыми тщетно пытаются обосновать необходимость пересмотра уже существующих договоренностей по Минску-2. Тут Зеленский и Ко принципиально ничем не отличаются от Порошенко, который с 2015 по 2019-й годы занимался ровно тем же самым, внося различные «ценные предложения» по пересмотру пунктов Минских соглашений и дополняя их самодеятельностью, начиная от приглашения США и заканчивая вводом миротворцев.

То, что «президент мира» ничего более этого набора уже знакомых имитаций предложить не может, наглядно показывает минимальные отличия Зеленского от Порошенко. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, отказавшись ехать в Москву, Зеленский поехал в Херсон и начал там рассуждать о том, что необходимо создавать новый формат (помимо Минского и Нормандского), привлекать туда другие страны (имеются в виду США, Британия и Польша), а также «модернизировать и обновлять Минский процесс».

Разумеется, без согласия РФ, ЛНР и ДНР ничего Зеленский изменить не сможет, создав лишь очередную имитацию в стиле отдельного общения с США, Британией и Польшей, что никак не повлияет на существующий дипломатический тупик. При этом особенно цинично смотрится заявление о том, что «эти страны проявляют желание помочь Украине в прекращении войны», хотя именно США предприняли максимум усилий, чтобы эта война состоялась и не была прекращена. Зеленский, конечно же, об этом знает, но на публику делает вид, что только усилиями подобных «миротворцев» Украина придет к миру, который Зеленский обещал в 2019-м году. И вот, прошло уже 2 года президентства, миром даже и не пахнет, и уже вполне очевидно, что никакого мира при Зеленском не будет, так как данная марионетка обслуживает курс на продолжение войны.

Так как реакция РФ на данные предложения вряд ли будет положительной, о чем в Киеве прекрасно знают, все текущие заявления на тему «модернизации Минска» или «нового формата» служат цели имитации бурной деятельности без каких-либо перспектив практический решений. Можно было бы ожидать каких-то подвижек от потенциальных переговоров Байдена и Путина, которые сейчас прорабатываются, но за прошедшие годы США ни разу не показали, что готовы отойти от своего ультиматума и своей политики использования Украины против России. Это было хорошо видно в период работы на Украине Курта Волкера и формата Волкер-Сурков, итоги работы которого были где-то в районе абсолютного нуля. Ну, а после смены команды в Белом доме к власти, по сути, вернулись те же силы, которые и разжигали гражданскую войну на Украине. И переговоры они ведут уж явно не за тем, чтобы эту войну прекратить. В любом случае, если РФ хочет что-то обсудить с США, Украина там совсем не обязательна, так как не обладает субъектностью даже относительно собственной судьбы.

Соответственно, нет особого смысла полагаться на то, что «новые мощные игроки», да и сам Зеленский, хоть как-то приблизят решение проблемы Донбасса. Поэтому активизация выдачи российских паспортов на фоне подобной болтовни давно напрашивалась. Ранее этот процесс, очевидно, дозировался, теперь же речь идет о том, что количество паспортизированных граждан в ДНР и ЛНР серьезно увеличится уже к концу 2021-го года. Ну, а увеличение процента паспортизированных неуклонно повышает вероятность реализации осетино-абхазского сценария, тем более, что необходимый югославский пример в виде Сребреницы уже подобран.

Зеленский в этом случае будет и далее копировать Порошенко, проходя в ускоренном темпе уже знакомый путь, где, конечно же, никакого мира не будет, как не будет выполнения тех обещаний, которые он так щедро раздавал. Текущий разгул неонацизма на Украине и попытки задавить все силы, которые про него выступают, более чем показательны, особенно с учетом того, что весь этот процесс идет при поддержке государственных институтов. На фоне попыток рассказывать про «прекрасную Украину будущего», куда должны хотеть (но почему-то не хотят) вернуться жители Донбасса и Крыма, людям показывают марши неонацистов, охоту на людей, говорящих на русском языке, закрытие русскоязычных каналов, дерусификацию, убийства гражданских на Донбассе и т.д. и т.п.

В рамках этого копирования было бы логичным отправить очередную «волчью стаю» на прорыв через перекрытый Керченский пролив, чтобы ввести на Украине военное положение (хотя, в рамках креативного подхода повод могут и иной подобрать), сделав то, что не удалось в 2018-м году Порошенко. Игнор Зеленского со стороны России и необходимость имитировать «миротворчество» будут толкать Зеленского и его окружение на осуществление различных провокаций, чтобы обвинить РФ в том, что она не хочет мира и мешает Зеленскому добиться его, дабы снять с него ответственность за продолжение войны. Ну, а «зарубежные мощные игроки», разумеется, одобрят все, что будет делать Зеленский против России – начиная от мелких провокаций и маршей нацистов и заканчивая провокациями крупными, вплоть до возобновления интенсивных боевых действий.

Вот такой «кластер» и будет реализовывать Зеленский в своем собственном «миротворческом формате», который будет находиться строго под контролем внешнего контура управления Украиной.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/ukraina/imitatsionnye-klastery/ – цинк

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