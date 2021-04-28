 

В РФ оценили сроки завершения строительства «Северного потока – 2»

28.04.2021, 3:10, Новости дня
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Газопровод «Северный поток – 2» может быть полностью достроен в течение нескольких месяцев, в этом случае Европа получит первый газ по трубопроводу уже зимой, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Думаю, что строительство и пусконаладочные работы будут завершены в течение нескольких месяцев. Более точно сейчас сложно сказать, так как скорость укладки зависит от многих факторов, в том числе не поддающихся контролю», – передает слова Гривача РИА «Новости».

Подключение к строительству трубоукладчика «Академик Черский» убедительно показало, что санкции США не помешали проекту газопровода, отметил эксперт.

Во вторник судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании. Также укладку трубы продолжает и баржа «Фортуна», приступившая к этим работам ранее.

Напомним, в МИД РФ заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что РФ уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии. 



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