 

Львовский облсовет потребовал лишать украинского гражданства за паспорт России

28.04.2021, 3:10, Новости дня
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Кабмин Украины и СБУ должны разработать проект закона, по которому можно будет лишать украинского гражданства лиц, получивших паспорт России, сообщил Львовский областной совет.

За инициативу проголосовали 70 из 75 присутствовавших членов облсовета. Автором предложения стал депутат от фракции «Самопомощь» Роман Кизима,  передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский канал «Первый Западный».



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