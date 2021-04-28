Жестокий Петербург

Кто и как обеспечивает Северной столице лидерство по задержаниям.

Подполковник Виталий Косарим на акции 21 апреля в Петербурге. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Обновленная статистика ОВД-Инфо (на 26 апреля): из 1984 задержанных 21 апреля по всей стране на Петербург приходится 840. И самый жуткий массив фото- и видеосвидетельств избиений с применением электрошокеров. Пока аналитики рассуждают, откуда могла быть спущена установка на столь жесткое реагирование — из полпредства, руководства Смольного или из регионального ГУ МВД, — участники событий делятся наблюдениями, вычленяя отличившихся силовиков, требуя их идентификации и привлечения к ответственности.

В этом неформальном рейтинге лидирует человек в погонах подполковника, обративший внимание многих яростным стимулированием «космонавтов» к активным действиям по задержанию людей. Некоторые даже разместили в соцсетях запечатлевшие такие эпизоды кадры, призывая «опознать изверга». Задачка вышла не из трудных. Этот персонаж давно знаком как участникам протестных акций, так и работающим на них журналистам.

Виталий Косарим, начальник 2-го отдела Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти ГУ МВД. Именно он командовал шлемоносцами при разгоне демократической колонны на согласованном первомайском шествии 2019 года, когда среди сбитых на асфальт и загруженных в автозаки оказался даже депутат Максим Резник. По итогам той акции Петербург, кстати, тоже обогнал всю Россию: с самым высоким показателем по травмам и жалобам на избиения. Свыше половины от задержанных по стране (69 из 126) пришлось на Северную столицу. Среди обеспечивших такие цифры активисты называли Виталия Косарима.

Теперь, два года спустя, подполковник бьет новые рекорды.

По совокупности внешних признаков и манеры поведения коллеги прозвали его «колобком на адреналине». 21 апреля ему досталась одна из главных ролей.

2019 год. Виталий Косарим командует разгоном первомайского шествия в Петербурге. Фото: Михаил Масленников

— О, смотри, вот и колобок выкатился… ну, сейчас начнется, — раздалось в группе желтых жилетов с надписью «Пресса», сгрудившихся на краю Александровского сада.

На тот момент полицейские еще не выказывали особой агрессии, первых задержанных препровождали в автобусы почти вежливо. Выскочивший вдруг подполковник быстро просеменил вдоль цепочки автобусов, попутно прихватив с собой зазевавшегося юношу. Когда парнишку загрузили, Косарим заглянул внутрь. Вид полупустого салона, похоже, его возмутил.

— Что встали? — заорал он на спокойно стоявших рядом «космонавтов».

Забегал от одной группки к другой, распаляясь все больше:

— Работаем, работаем, пошли! Давай, давай, бери этих!

Казалось, его напор и крики вызывали оторопь даже среди «космонавтов». Ну, побежали. Озираясь — кого бы взять. Кто попадал под руку, того и брали.

Автобусы стремительно заполнялись. Седой гражданин застыл у дверей (внутри было уже битком), увещевая:

— Мне 65 лет, там дышать нечем, а у меня давление! Я тут помру — вам лучше будет?

Полицейские, казалось, готовы были отпустить пенсионера с миром. В какой-то момент даже отступили от него и отвернулись.

Но снова выскочил Косарим.

— Давай, давай, вон еще во втором <автобусе> место есть!

Убедившись, что оба забиты под завязку, а протестующие с правого фланга перетекают от сада на Исаакиевскую, завопил:

— Живее! Работаем, работаем, они идут! Два-один, два-один! В Заксобрание за мной!

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

«Космонавты» потрусили за ним к Исаакиевской. Там, между площадью и Мариинским дворцом, стояло еще несколько автобусов. Их заполнили минут за двадцать, выхватывая кого ни попадя: девушек, прижавшихся к стене «Астории», растерявшегося на переходе очкарика, стоявшую на дорожке в сквере пару. Силовикам, спокойно следившим за порядком еще с полчаса назад, как будто передалась нервозность подполковника. Один из них, переводя прихваченного молодого человека через дорогу, едва не угодил вместе с ним под автомобиль.

Косарим тем временем деловито перебегал от автобуса к автобусу, проверяя — можно ли еще уплотнить.

— Что, заполнено? — колотился он в уже закрывшиеся двери. — Давай еще несколько человек!

Послушные его командам бойцы кидались за новым уловом.

— Пацаны, да я живу в соседнем доме! Я просто мимо шел, домой! Пацаны, за что-о-о? — недоумевал всклокоченный и вроде слегка подвыпивший дядька.

Когда заполненные до предела автобусы тронулись в путь, подполковник повел своих латников через Мойку. По его указке ряды в черном стали перекрывать набережную в обоих направлениях, примыкающие улицы и переулки.

— Нас заблокировали, как каких-то животных в ловушке. Не давая выйти ни с одной стороны Мойки, — говорит один из участников тех событий. — При этом в громкоговоритель вещали, что мы должны покинуть акцию, и сами же не давали нам возможности выполнить их требования. Я спросил у омоновца, а как мне уйти вообще отсюда, — он ответил, что никак. Затолкали в автозак, где сесть уже было негде. Запретили пользоваться телефонами. В отделение нас привезли только к 23 часам и держали до восьми утра.

На Сенной площади. Скриншот из видео youtube.com

На Гороховой улице и в переулке Гривцова ведомые подполковником бойцы выхватывали людей из магазинов и кафешек. На подступах к Сенной залетели в полуподвальный «Ремонт телефонов» — выволокли оттуда, повалив на пол и побив, молодого мужчину.

— Я работаю здесь, честно! У меня договор есть, я мастер! — тщетно убеждал он, пока его тащили к автобусу.

На Сенной Виталий Косарим вновь раздавал команды:

— Сюда! Два-один-два, начинайте!

Там, сходятся в своих наблюдениях журналисты, были одни из самых жестких задержаний, то и дело трещали электрошокеры. Их пустили в ход и в вестибюле метро, где людей валили на каменный пол и били.

Подполковник и здесь был, кажется, больше всего озабочен «палочным планом»: самолично уминал людей в автобусы, покрикивая: «Заходим! Проходим! Пустой же автобус, проходим!»

Скриншот из видео youtube.com

Уминали людей под несущиеся из мегафона напоминания о неотвратимости наказания за нарушение требований антиковидного постановления.

Снующий туда-сюда кричащий подполковник все это время был, кстати, без маски.

В этот день Виталий Косарим казался вездесущим: десятки бойцов под его эгидой заполоняли проезжую часть и тротуары, блокировали проезды то там, то сям. Даже когда акция больше часа как была объявлена завершенной и улицы фактически опустели. Выказанное подполковником рвение, которое впору бы квалифицировать как эксцесс исполнителя, наверняка и на этот раз получит высокую оценку властей. С 2011 года его, как и еще пару сотен силовиков, награждают премиями правительства Петербурга (денежная составляющая — 25 тысяч рублей) «За отличное исполнение обязанностей по охране правопорядка на территории Санкт-Петербурга».

В культурную столицу Виталий Косарим прибыл из Брянска. И, начав с должности инспектора отделения по общественно-политическим мероприятиям, дослужился до его руководителя. Первую премию получил, будучи капитаном . На другой, 2012 год, награждали уже майора Косарима. Теперь дорос до подполковника. Выступает от лица главка на форумах «Безопасность организации массовых мероприятий». А еще вносит свою лепту в наши выборы, будучи членом контрольно-ревизионной службы при избиркоме Санкт-Петербурга. Ну а когда результат таких выборов возмущает жителей и они выходят на улицы, он же их и разгоняет.

Управление, в котором трудится подполковник Косарим, согласно утвержденному приказом ГУ МВД положению , призвано служить «обеспечению безопасности граждан». И если следовать этому документу, должно осуществлять свою деятельность «в соответствии с принципами соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина, законности и беспристрастности». Основываясь при этом «на общественном доверии и поддержке граждан», а также «использовании достижений науки и техники».

К последним, надо понимать, в ведомстве подполковника относят электрошокер. Хотя его применение с целью поддержки жителей и укрепления общественного доверия наукой еще не доказано. Но если закон о просветительской деятельности заработает как надо, докажут и это.

Татьяна Лиханова

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