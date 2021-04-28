 

Перед длинными майскими россияне раскупают товары для самостоятельного отдыха

28.04.2021, 2:16, Новости дня
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Во второй половине апреля онлайн-ретейлеры отмечают новый покупательский тренд–интерес к товарам для самостоятельного туризма и отдыха, рассказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В Санкт-Петербурге заметили, что после объявления президента Владимира Путина о том, что дни между майскими праздниками в этом году будут нерабочими, продажи мангалов увеличились более чем в пять раз. Но представители интернет-торговли отмечают рост продажи иных групп товаров. 

«Во второй половине апреля отмечен повышенный спрос на спальные мешки и палатки: увеличение продаж в два–четыре раза. Многие россияне также посвятят майские выходные дни рыбалке: спрос на надувные лодки вырос в пять раз год к году, а на удочки – в три раза. Популярностью пользуются рюкзаки и сумки, их во второй половине апреля покупают чаще на 39%. Также значительный рост продаж за это время был у мощных налобных фонариков, термосов и газовых горелок», – сообщают в пресс-службе АКИТ.

Кроме того, судя по интернет-заказам, майские праздники не обойдутся без классического пикника на природе: динамично выросли продажи мангалов (в шесть раз), а также шампуров и углей (в четыре раза), рассказывают эксперты.

«Активный интерес россияне также проявляют к дачным товарам: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года резко – в пять раз – выросли продажи садового инвентаря, различной садовой техники – почти в 2,5 раза. Для создания курортной обстановки в загородных домах россияне приобретали бассейны с подогревом (рост в три раза) и шезлонги (рост в 2,8 раза)», – подчеркивают в АКИТ.

Также там добавили, что большим спросом сейчас пользуются палки для скандинавской ходьбы (увеличение продаж в два раза), скейт- и лонгборды (76% неделя к неделе) и электросамокаты (60%).

Ранее эксперты заметили тенденцию роста цены на посуточную аренду дачных домов после объявления длинных майских выходных в России. Их стоимость выросла на 20%.



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