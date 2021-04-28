 

Корабль ВМС США устроил стрельбу при приближении иранских катеров

28.04.2021, 2:16, Новости дня
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Американский патрульный корабль «Файрболт» сделал предупредительные выстрелы, когда в Персидском заливе к нему приблизились катера иранского Корпуса стражей исламской революции, информирует ВМС США.

Инцидент произошел 26 апреля, корабли США «проводили операции по обеспечению безопасности на море в международных водах», сообщили в ВМС. Три катера КСИР «быстро приблизились с неизвестными намерениями» к «Файрболту» и сторожевому кораблю Береговой охраны США «Баранофф», передает ТАСС.

Американцы по громкоговорителю призывали КСИР прекратить маневры, а затем патрульный корабль «произвел несколько предупредительных выстрелов». Иранские «катера отошли на безопасное расстояние». ВМС США сообщают, что все это время поддерживалась связь с иранскими военными и принимались меры «для снижения риска просчета, столкновения и эскалации». Подчеркивается, что «командиры сохраняют неотъемлемое право на самооборону».

Напомним, СМИ сообщали, что 2 апреля два судна Береговой охраны США были окружены в Персидском заливе военными катерами, которые, предположительно, принадлежали иранскому Корпусу стражей исламской революции.



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