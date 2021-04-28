 

Псаки поспорила с Human Rights Watch об израильском «апартеиде»

28.04.2021, 2:16, Новости дня
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Вашингтон не считает, что Израиль на оккупированных палестинских территориях проводит политику апартеида, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Что касается вопроса о том, представляют ли собой апартеид действия Израиля, то это не является точкой зрения нынешней администрации», – приводит ее слова РИА «Новости».

Во вторник правозащитная организации Human Rights Watch представила доклад, в котором заявила, что израильские власти совершают действия, характерные для режима апартеида. По мнению HRW, Израиль допускает преступления, а его действия направлены на то, чтобы сохранить «господство израильских евреев над палестинцами».

Напомним, в докладе Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации на оккупированных палестинских территориях, включая Западный берег, говорилось, что за 2020 год силы безопасности Израиля убили по меньшей мере 47 мирных палестинцев, погиб один израильский солдат.

В 2020 году премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. В ООН осудили намерение Израиля аннексировать спорные территории.



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