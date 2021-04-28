Кремль объяснил задержание корреспондентов из-за акции 21 апреля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что визиты полиции к журналисту «Дождя» Алексею Коростелеву и корреспонденту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко могут быть связаны с тем, что на акции не-журналист предъявил удостоверения прессы.

«Мы точно не знаем, с чем связана эта работа УВД и полиции <…> Там же был случай, когда не-журналист находился на митинге с журналистским удостоверением. <…>

Не исключаю, что это связано с этим, и в этом случае цеху нужно обратить внимание к этому самому СМИ, которое это удостоверение выдало. Это вопиющий совершенно акт», — пояснил Песков.

По его словам, факт участия человека с журналистским удостоверением в тот момент, когда он не является журналистом, «вызывает обеспокоенность и органов правопорядка» и «провоцирует всю ситуацию», «рождает необходимость внимательного отношения к ним». «Нельзя оставлять без внимания и без соответствующих действий», — рассказал пресс-секретарь президента России.

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Сегодня утром в Москве сотрудники полиции в половину восьмого утра задержали корреспондента телеканала «Дождь» Алексея Коростелева из-за митинга 21 апреля. Ему показали видео, на котором, по утверждению силовиков, находился Коростелев, однако его на кадрах не было. После этого корреспондента отпустили из отделения полиции с обязательством о явке 30 апреля — силовики собираются отправить запрос, чтобы убедиться, что журналист действительно работал на акции.

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Полиция сегодня пришла также к спецкору «Медузы»* Кристине Сафоновой. Помимо этого, полицейские увезли из дома в отдел журналиста «Комсомольской правды», работавшего на митинге 21 апреля Александра Рогозу.

Также с утра 27 апреля полиция пришла домой к корреспонденту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко, который освещал с редакционным заданием акцию 21 апреля в Москве. Силовики потребовали от журналиста явиться в ОВД, чтобы предоставить редзадание и пресс-карту.

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